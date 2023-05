Mbappé sur le podium, les 10 athlètes les mieux payés en 2023

Avant de probablement occuper un jour la première place, Kylian Mbappé grimpe sur le podium des sportifs les mieux payés de l’année.

Comme chaque année, le magazine américain Forbes dévoile son très attendu top 10 des athlètes les mieux payés au monde. Seul représentant français dans ce classement, Kylian Mbappé est sur la troisième marche du podium en 2023. Une place que l’attaquant français de 24 ans occupe grâce notamment à sa prolongation de contrat au PSG, qu’il a signé il y a près d’un an.

Kylian Mbappé, troisième athlète le mieux payé en 2023

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé entre dans le top 10 du magazine américain Forbes. Classé 35ème l’année dernière, son nouveau contrat avec le PSG – le plus gros de l’histoire du sport – lui permet de faire un bond au classement et d’être à la troisième place, avec 108,6 millions d’euros, au cumul de son salaire, primes et des ses revenus tirés du sponsoring. Parmi les footballeurs sur le podium, il est le seul à gagner davantage grâce à son bail avec son club, (90,5 millions d’euros), que de ses partenaires commerciaux (18,1 millions d’euros), qu’il choisit scrupuleusement.

Cristiano Ronaldo est l’athlète le mieux payé en 2023

Avec 123,1 millions de revenus, dont 41,6 millions d’euros sur le terrain, et 81,5 millions d’euros de gains liés à ses contrats de sponsoring, Cristiano Ronaldo est sans surprise le sportif le mieux payé en 2023. Place qu’il occupe, entre autres, grâce à son contrat mirobolant avec Al Nassr. Le numéro 7 portugais, suivi par plus de 850 millions de personnes sur les réseaux sociaux, possède également une multitude de sponsors, qui souhaitent être associé au quintuple Ballon d’Or. L’attaquant de 38 ans devance son rival de toujours Lionel Messi, deuxième de ce classement avec 117,7 millions d’euros gagnés en 2023.

Les 10 athlètes les mieux payés en 2023

10. Kevin Durant = 80,6 M€

9. Roger Federer = 86,1 M€

8. Stephen Curry = 90,9 M€

7. Phil Mickelson = 95,9 M€

6. Dustin Johnson = 96,8 M€

5. Canelo Álvarez = 99,5 M€

4. LeBron James = 108,1 M€

3. Kylian Mbappé = 108,6 M€

2. Lionel Messi = 117,7 M€

1. Cristiano Ronaldo = 123,1 M€