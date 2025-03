FC Nantes – LOSC. Le scénario du match selon les bookmakers

Le FC Nantes et le LOSC ne joue pas dans la même cours des ambitions en Ligue 1.

À l’approche de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes , 14e au classement, et le LOSC Lille, solidement installé à la 5e place, les bookmakers ont livré leur vision du match. Et selon eux, les Dogues devraient s’imposer à la Beaujoire.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : une victoire lilloise est estimée à 2,08, faisant des hommes de Bruno Genesio les favoris logiques de cette confrontation. Le match nul est coté à 3,40, tandis qu’un succès des Canaris s’envole à 3,75. Les opérateurs de paris accordent donc environ 48% de chances de victoire aux Nordistes, contre seulement 27% pour les Nantais.

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient un match relativement fermé. Le 1-1 apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 5,50. Pour une victoire lilloise, le 0-1 (cote de 6,40) et le 0-2 (8,30) sont les scénarios favoris, devant le 1-2 proposé à 8,00. Côté nantais, un succès 1-0 est envisagé à 9,15, loin devant le 2-0 à 17,00.

Le LOSC vainqueur et Jonathan David buteur ?

Jonathan David est désigné comme le buteur le plus probable de la rencontre. Avec une cote de 2,50, l’attaquant canadien du LOSC devance son coéquipier Chuba Akpom (3,50) et le dynamique ailier Edon Zhegrova (3,90). Dans le camp nantais, Matthis Abline est considéré comme la principale menace offensive (3,90), suivi par Mostafa Mohamed (4,45) et Tino Kadewere (4,60).

Les statistiques des passeurs décisifs potentiels reflètent également la tendance favorable aux Lillois : David est crédité d’une cote de 8,80 pour délivrer une passe décisive, tout comme Mohamed dans le camp nantais.

En résumé, les bookmakers anticipent une rencontre maîtrisée par Lille, probablement conclue par un score de 0-1 ou 1-2, avec Jonathan David dans le rôle du bourreau des Canaris. Un scénario qui conforterait les Dogues dans leur quête européenne, tout en maintenant le FC Nantes sous la menace des poursuivants dans la lutte pour le maintien.