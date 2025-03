RC Lens – Stade Rennais. Ce que sera le verdict du match selon les bookmakers

Les bookmakers anticipent un duel serré entre le RC Lens et le Stade Rennais.

Choc de la soirée ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 entre le RC Lens, 8e au classement, et le Stade Rennais, 12e. Les bookmakers ont tranché : les Sang et Or devraient l’emporter à Bollaert-Delelis.

Avec une cote de victoire moyenne de 2,17, les Lensois sont clairement désignés favoris de la rencontre par les opérateurs de paris, qui leur accordent environ 51% de chances de victoire. Le match nul est proposé à 3,40 (25% de probabilité), tandis qu’un succès rennais s’affiche à 3,52, reflétant le statut d’outsider des Bretons.

Dans le registre des scores exacts, le match nul 1-1 apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 5,45. Pour une victoire lensoise, les bookmakers privilégient le 1-0 (6,90) et le 2-0 (9,05), traduction d’une rencontre maîtrisée par les hommes de Franck Haise. Côté rennais, un succès 0-1 est envisagé à 9,15, tandis que le scénario d’une victoire 1-2 est coté à 10,80.

Le RC Lens a plutôt les faveurs des bookmakers

Au rayon des buteurs potentiels, M’bala Nzola se dégage comme la principale menace offensive lensoise avec une cote de 3,15, talonné de près par son coéquipier Goduine Koyalipou (3,20). Wesley Saïd complète le podium côté artésien (3,60). Dans le camp breton, c’est l’ancien Lensois Arnaud Kalimuendo qui est considéré comme le plus dangereux, avec une cote de 3,70 pour marquer face à son ancien club. Le Japonais Kyogo Furuhashi suit de près (3,90), devant le Jordanien Mousa Tamari (5,00).

Les statistiques des passeurs décisifs potentiels donnent également l’avantage aux Lensois : Nzola, Koyalipou et Saïd sont tous crédités d’une cote de 6,85 pour délivrer une passe décisive, contre 8,80 pour Kalimuendo côté rennais.

En somme, les bookmakers prévoient une victoire lensoise, probablement par un score de 1-0 ou 2-0, avec Nzola et Koyalipou dans les rôles principaux. Un scénario qui permettrait aux Artésiens de conforter leur position dans la première moitié du tableau, tout en maintenant les Rouge et Noir à distance respectable dans la deuxième partie du classement.