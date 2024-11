Benzeman Mbappé… Les 10 footballeurs français les plus riches en 2024

Après Benzema, Kylian Mbappé est le footballeur français le plus riche du moment.

L’année 2024 tire vers sa fin, le football français va la boucler sans titre majeur, ni du côté des clubs engagés sur les compétitions européennes, ni pour l’Equipe de France, au championnat des nations du Vieux Continent. Ça n’est pourtant pas passé très loin, tant en Ligue des champions avec le PSG, qu’en Ligue Europa pour l’OM et l’Euro des Bleus. Dans les trois cas, l’aventure s’est soldée par une élimination en demi-finales.

Karim Benzema est le 6e footballeur le plus riche dans le monde

Sur le terrain, par contre, les joueurs nationaux demeurent particulièrement bankable. Au moins pour certains d’entre eux. Le classement des 10 footballeurs français les plus riches en 2024 met en exergue Karim Benzema, qui compte sur le podium des mieux payés de sa discipline, avec son contrat au club Al Ittihad. Le Ballon d’or 2022 approche les 100 millions de dollars annuels, dont il profite largement pour assouvir certains plaisirs, comme ceux des automobiles.

Mbappé est programmé pour devenir le numéro 1

Le palmarès ci-dessous n’est qu’estimations produites par la plateforme spécialisée, Celebrity Net Worth. Dans ce top 10, ils sont six à être encore en activité sur le rectangle vert, dont les deux qui campent le podium ; Karim Benzema donc, devant le plus jeune Kylian Mbappé. Ce dernier, à la faveur de ses contrats en club (au Real Madrid présentement) et des revenus de ses activités extra-sportives, devraient selon toute logique, prendre le lead des footballeurs français les plus fortunés, dans une paire d’années.

Les 10 footballeurs français les plus riches en 2024

1. Karim Benzema = 200 M$

2. Kylian Mbappé = 180 M$

3. Thierry Henry = 130 M$

4. Paul Pogba = 120 M$

5. Zinedine Zidane = 120 M$

6. Antoine Griezmann = 90 M$

7. Franck Ribery = 70 M$

8. Arsene Wenger = 48 M€

10=. Anthony Martial = 35 M$

10=. Ousmane Dembélé = 35 M$

10=. Djibril Cissé = 35 M$