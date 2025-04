ASSE : Cinq défenseurs en fin de contrat en juin pour renforcer les Verts

L’AS Saint-Etienne doit repenser sa défense, la plus perméable de toute la Ligue 1.

Des trous dans la raquette. L’AS Saint-Etienne en avait dans la rencontre qu’elle a joué au Paris SG, balayée (1-6) par un collectif lancé sur orbite vers un nouveau sacre en Ligue 1. Plus largement, les Verts accusent la pire défense du championnat avec 63 buts encaissés depuis le début de la saison.

Soit une moyenne à près de 2,5 par match que le club devra corriger au prochain exercice, quelle que soit la division dans laquelle il évoluera. Cela suppose de renforcer l’arrière garde de l’équipe, mais avec des moyens plus faibles que la majorité des clubs de l’élite. Le marché des joueurs en fin de contrat offre des opportunités intéressantes. Avec des profils variés, mais pour ceux que nous avons sélectionnés, un gros bagage d’expérience pour tous.

Tous sont déjà passés par la Ligue 1

Pour tous également, des années d’évolution dans le football français et au moins une saison passée dans les joutes de la Ligue 1. L’international ivoirien Eric Bailly est celui qui en compte le moins et il est potentiellement l’une des pistes les plus chères contractuellement parlant. Mais il a l’avantage d’avoir fréquenté de très gros clubs dans sa carrière et compte plus d’une centaine de matchs dans la clinquante Premier League anglaise, au service de Manchester United.

Romain Saïss en est un autre qui justifie d’un gros salaire depuis qu’il a quitté l’Europe pour l’Arabie Saoudite et le club Al-Sadd SC. Mais il est né et a grandi dans la région des Verts, en Auvergne-Rhône-Alpes, où il a fait ses gammes de footballeur. A 35 ans, pourrait-il revenir pour finir sa carrière aux sources ?

A l’étranger toujours Valentin Rosier évolue désormais en Liga espagnole, au CD Leganés. Révélé par le Rodez AF puis le Dijon FCO il jouit d’un intérêt de clubs professionnels français.

Les trois autres exercent leur métier dans l’Hexagone, dans des clubs de Ligue 1. Il y a d’abord le Danois du Toulouse FC, Rasmus Nicolaisen, dont le salaire (estimé à 60 000 euros brut mensuels), colle à la grille de l’AS Saint-Etienne. Avec lui Jubal le Brésilien de l’AJ Auxerre, l’une des belles révélations de la saison au salaire sensiblement proche (50 000 euros par mois), de Nicolaisen.

Chancel Mbemba, la bonne pioche

Et le dernier, non des moindres, que l’international congolais de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba. Lui n’est présentement pas accessible, avec un salaire de 270 000 euros brut mensuels, mais en considérant l’idée d’un effort commun du joueur et du club pour un projet sportif taillé pour lui, il pourrait devenir un vrai leader de l’équipe stéphanoise. Qui en manque particulièrement.