PSG. Ça rapporte combien une 1/2 finale de la nouvelle Ligue des champions ?

Le PSG vise la qualification et la prime d’une demi-finale de la Ligue des champions.

Un tour à deux matchs pour revenir dans le dernier carré. Un an après (et avant la terrible désillusion face au Borussia Dortmund), le Paris Saint-Germain en a la possibilité, mais il doit d’abord écarter les Anglais d’Aston Villa, en deux temps : le premier ce mercredi au Parc des Princes, l’autre une semaine plus tard, à Birmingham.

S’inviter aux demi)finales de la Liguer des champions serait cette fois, encore plus avantageux pour le champion de France. Non sportivement, puisqu’il devra toujours ferrailler deux fois contre un même adversaire et s’il parvient à l’écarter, disputer un dernier match en finale, sur la pelouse du terrain du Bayern Munich. C’est financièrement que l’opération est plus juteuse puisqu’avec plus d’équipes en compétition au départ (36 contre 32), l’UEFA a augmenté cette saison sa grille de répartition.

Une demi-finale qui vaut 3,5 M€ de plus sur un an

Ainsi la qualification aux demi-finales rapportait précédemment 12,5 millions d’euros, cette saison elle en vaut 15. Une augmentation substantielle qui vaut à tours les tours, puisque les clubs cumulent les primes, d’une étape à une autre. A l’addition du bonus de participation, des primes à la performance, de celle au classement (à poule désormais unique), du barrage, puis du huitième encore du quart de finale, le PSG cumule à ce stade 59,67 millions d’euros.

Et c’est sans l’ajout du nouveau pilier dit de « valeur », qui combine à la fois les droits de l’audiovisuel et le classement au coefficient européen des équipes. Il est changeant d’un club et d’un pays à un autre, mais l’on peut estimer qu’il doublera peu ou prou la mise actuelle du Paris Saint-Germain.