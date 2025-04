ASSE. 103 000€ le but de Davitashvili

Zuriko Davitashvili est l’un des joueurs les plus décisifs chez les Verts de Saint-Etienne.

Si le retour en Ligue 1 est pour les Verts de l’AS Saint-Etienne, tout sauf un long fleuve tranquille, Zuriko Davitashvili, son ailier recruté cet été en provenance des Girondins de Bordeaux découvre l’élite avec appétit. Et efficacité. Il est l’un des joueurs offensifs les plus décisifs de son équipe, buteur à 7 reprises (le 2e plus efficace après Stassin) et quatre fois passeur décisif, il est le meilleur des siens dans cet exercice.

7 buts et 4 passes décisives avec l’ASSE

En même temps, l’ailier international géorgien a été recruté pour cela. Arrivé des Girondins de Bordeaux, contre une indemnité sur son transfert estimée à 6 millions d’euros, il a à cette occasion signé un contrat sur quatre ans jusqu’en 2028, avec une saison de plus en option. Financièrement, il est devenu l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire stéphanois, cette saison en cours.

Récemment L’Equipe estimait à 60 000 euros brut mensuels, et hors bonus additionnels, son nouveau salaire. Rapporté aux neuf premier mois de la saison et son rendement face au but, cela équivaut à 102 857 euros le but inscrit par le joueur de 24 ans. Un chiffre en baisse à 65 455 euros, au ratio des buts marqués et de ses passes décisives.