Aston Villa – PSG dans l’histoire des audiences de Canal+ Foot

Canal+ foot a réussi sa deuxième meilleure audience historique avec le choc Aston Villa – PSG.

La confrontation entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions a non seulement marqué les esprits par son scénario haletant, mais aussi par ses performances d’audience pour Canal+ Foot. Malgré la défaite des Parisiens (3-2), qui se sont tout de même qualifiés pour les demi-finales grâce à leur victoire 3-1 à l’aller, la rencontre a rassemblé 2,57 millions de téléspectateurs devant Canal+ Foot, représentant 13,5% de part d’audience.

Un pic à 3 millions de spectateurs a même été enregistré pendant la rencontre, d’après les données d’audience de Médiamétrie. Cette performance permet à la chaîne sportive de signer sa deuxième meilleure audience historique, juste derrière la demi-finale PSG-Dortmund du 7 mai 2024 qui avait captivé 2,89 millions de fans (13,6% de PDA). La diffusion a également propulsé le « Canal Champions Club » vers son record saisonnier avec 1,06 million de téléspectateurs pour le débrief.

Troisième meilleure audience de la soirée à la TV

Fait remarquable, Canal+ Foot s’est hissée à la troisième place des audiences de la soirée, derrière « Face à face » sur France 3 et « Koh-Lanta » sur TF1, devançant ainsi M6 et son film « La chambre des merveilles » (1,54 million, 8,3%) ainsi que France 2 avec son documentaire animalier (1,47 million, 7,7%), selon Ozap. Si ce match n’a pas battu le record d’audience de la saison pour la Ligue des Champions, détenu par la rencontre aller entre le PSG et Aston Villa (2,73 millions), il confirme néanmoins l’attrait massif des performances européennes du club parisien pour les téléspectateurs français.

Le PSG, qualifié pour les demi-finales, affrontera le vainqueur du duel entre le Real Madrid et Arsenal, dont le match retour fait suite à une victoire 3-0 des Londoniens à l’aller.