AS Monaco. Les salaires des joueurs monégasques cette saison 2024-2025

L’AS Monaco est un club singulier qui a sa propre fiscalité.

La singularité de vivre et travailler sur le Rocher. Naturellement que cela a du bon de s’installer en principauté monégasque, avec pour avantage principal pour les résidents (hors nationalité française), d’être exempté d’impôts. Et en même temps le quotidien y est plus cher qu’ailleurs, notamment sur l’hébergement.

Une fiscalité avantageuse mais d’autres contraintes par ailleurs

C’est ce que détaille le journal L’Equipe dans son enquête annuelle sur les salaires de la Ligue 1, à propos de l’AS Monaco. Le club profite d’une fiscalité avantageuse pour séduire des joueurs étrangers, en commençant par les premiers de liste, les internationaux russe, Aleksandr Golovine, et Suisse, Denis Zakaria, mais il a d’autres contraintes, isolé sur son bout de territoire. Comme par exemple des affluences (et donc des recettes associées), faméliques sur le reste de son championnat.

Le salaire moyen est en baisse cette saison à l’ASM

Cette saison 2024-2025, le salaire moyen d’un joueur de l’AS Monaco équivaut à 140 000 euros brut mensuels estimés, hors primes individuelles et collectives. Il est le quatrième plus élevé en Ligue 1, mais il est surtout en baisse de 10%, sur la saison précédente.

Les salaires des joueurs de l’AS Monaco cette saison 2024-2025

Aleksandr Golovine = 320 000 €/mois

Denis Zakaria = 320 000 €/mois

Thilo Kehrer = 290 000 €/mois

Breel Embolo = 270 000 €/mois

Takumi Minamino = 230 000 €/mois

Folarin Balogun = 230 000 €/mois

Caio Henrique = 200 000 €/mois

Maghnes Akliouche = 200 000 €/mois

Vanderson = 180 000 €/mois

Mohammed Salisu = 180 000 €/mois

Philipp Köhn = 145 000 €/mois

Radoslaw Majecki = 100 000 €/mois