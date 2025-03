Le salaire moyen par club de Ligue 1 cette saison 2024-2025

Tous les clubs de la Ligue 1 ne sont pas égalitaires sur les salaires. La preuve…

Elle est en baisse d’un peu plus de 16% sur un an, la moyenne du salaire moyen de chaque club de la Ligue 1 cette saison 2024-2025, tel que l’estime le journal L’Equipe dans son enquête annuelle sur les contrats des joueurs et entraîneurs de l’élite du football français.

Elle s’élève à 115 761 euros brut mensuels, hors bonus éventuels, à la frontière de l’estimation du vestiaire de l’OGC Nice et de

l’Olympique Lyonnais.

La baisse a plusieurs explications, la première tient surtout au Paris SG qui flirtait avec le million d’euros un an plus tôt, un seuil qu’il dépassait au cours de la saison 2022-2023 (1 016 765 euros par mois en moyenne). Depuis, les Lionel Messi, Neymar et plus récemment Kylian Mbappé ont quitté le club de la capitale, qui a de fait réduit ses émoluments.

29, le différentiel entre le PSG et le HAC

La baisse se justifie aussi et surtout pour une majorité des clubs, par la conséquence de la nouvelle grille des droits TV, loin d’être à la hauteur des ambitions initiales. Et globalement, une économie du football chahutée par le contexte géopolitique international qui freine des investissements, autrement que sur l’audiovisuel, notamment de la part des partenaires commerciaux.

S’il s’est légèrement réduit (de 33 à 29 points), l’écart entre le salaire moyen le plus élevé au Paris SG et le plus modeste en Ligue 1, que celui des joueurs du Havre AC demeure abyssal. Et le futur pourrait encore accroître les écarts, entre les clubs qui joueront une compétition européenne, avec des primes augmentées par l’UEFA et ceux qui se cantonneront au maintien d’un championnat en perte, sinon de vitesse à tout le moins de moyens.

Le salaire moyen des clubs de la Ligue 1 cette saison 2024-2025

Paris SG = 647 000 €/mois

Olympique de Marseille = 250 000 €/mois

Stade Rennais = 150 000 €/mois

AS Monaco = 140 000 €/mois

Olympique Lyonnais = 120 000 €/mois

OGC Nice = 110 000 €/mois

LOSC Lille = 95 000 €/mois

RC Strasbourg = 85 000 €/mois

FC Nantes = 80 000 €/mois

Montpellier HSC = 75 400 €/mois

RC Lens = 66 000 €/mois

Stade Brestois = 60 000 €/mois

Toulouse FC = 45 000 €/mois

AS Saint-Etienne = 42 000 €/mois

AJ Auxerre = 37 000 €/mois

Stade de Reims = 32 300 €/mois

Angers SCO = 27 000 €/mois

Le Havre AC = 22 000 €/mois