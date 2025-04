Alphonse Areola pose avec son nouveau monstre de 5 tonnes !

Un nouveau Cadillac Escalade pour Alphonse Areola.

C’est un symbole de l’Amérique et de son gouvernant que vient d’acquérir le gardien de but international français, Alphonse Areola. Le joueur de West Ham, formé au Paris SG est, on le sait, un amateur de belles cylindrées, quelles soient puissantes, esthétiques ou volumineuses comme en l’espèce ce nouveau véhicule.

Le même qui transporte le président des Etats-Unis

Areola vient de recevoir un Cadillac Escalade, le même qui transporte le président des Etats-Unis, Donald Trump, et la flotte de ses gardes du corps et collaborateurs proches, quand il se déplace autrement que par les airs. L’histoire ne nous dit pas si celui de le portier de 32 an est blindé, mais il l’a pris de la même couleur noire que le chef de l’état.

Un modèle qui en impose pour Alphonse Areola

C’est un modèle qui, comme son nouveau propriétaire quand il occupe la cage, en impose. Jugez plutôt : plus de cinq mètres de long, deux de large et autant environ de hauteur. Ce monstre accuse près de trois tonnes sur la balance, alors pour le pousser il faut un moteur au moins aussi gros, à savoir un V8 de 6,2 litres. Il faut compter plus ou moins 200 000 euros à l’achat pour un modèle neuf.