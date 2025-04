Le Groupama Stadium accueille le match aller OL – Manchester United en Ligue Europa, ce jeudi 10 avril 2025.

Ce jeudi 10 avril en soirée, le Groupama Stadium accueille une affiche qui sent bon les sommets européens. C’est un quart de finale aller de la Ligue Europa, pour un choc aux allures de grande soirée continentale. OL – Manchester United 2025 en direct streaming, le coup d’envoi est fixé à 21h, et la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+.

Du côté de l’OL, la dynamique est relancée après une victoire importante contre Lille (2-1) en Ligue 1. Les joueurs de Paulo Fonseca, portés par un Rayan Cherki inspiré, affichent une ambition retrouvée. Actuellement en position favorable dans la course à l’Europe, les Lyonnais veulent désormais marquer les esprits au niveau continental.

Deux équipes ambitieuses dans cette Ligue Europa

En face, Manchester United vit une saison contrastée. Solides en Ligue Europa, avec notamment une qualification maîtrisée face à la Real Sociedad, les Red Devils peinent cependant en Premier League. Le nul face à City ce week-end (0-0) n’a pas suffi à dissiper les doutes, mais la Coupe d’Europe reste un objectif majeur pour le club anglais. Les bookmakers français anticipent un duel serré pour ce match aller.

Ce quart de finale s’annonce donc décisif pour les deux formations, chacune à la recherche d’un souffle nouveau et d’un billet pour le dernier carré. Pour les supporters et les amateurs de football, rendez-vous à 21h sur Canal+ ou en streaming via myCanal, dans le cadre de l’offre Pass Coupes d’Europe.

Entre deux équipes aux parcours différents mais à la même ambition, la soirée promet du spectacle.