OL – Manchester United. Prédiction de ce 1er match par les bookmakers

Ça s’annonce serré entre l’OL et Manchester United, ce jeudi en Ligue Europa.

L’Olympique Lyonnais reçoit Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa, au Groupama Stadium et les pronostics des bookmakers dessinent les contours d’une rencontre qui s’annonce particulièrement serrée. Analyse des cotes et des scénarios envisagés pour cette affiche européenne.

Les bookmakers peinent à départager les deux formations pour ce premier round européen. Si Manchester United part avec un très léger avantage avec une cote de victoire de 2,65 contre 2,75 pour l’OL, l’écart reste minime. Les Red Devils sont ainsi crédités de 43% de chances de l’emporter à l’extérieur, tandis que Lyon bénéficie de 40% de probabilités de victoire à domicile. Le match nul, coté à 3,25, apparaît comme le résultat le moins probable avec seulement 17% de chances.

Dans le détail des scores exacts, les opérateurs privilégient les scénarios de matches relativement fermés. Le match nul 1-1 est le résultat le plus probable avec une cote de 5,10. Pour une victoire lyonnaise, le 1-0 (cote 9,20) et le 2-0 (cote 11) sont les scores les plus attendus. Côté mancunien, une victoire 1-2 est le scénario favori avec une cote de 7,90, suivie du 0-1 à 9,00. Les scores fleuves semblent peu probables, comme en témoigne la cote élevée de 24 pour un 3-0 en faveur des Gones.

Cherki vs Bruno Fernandes pour un match dans le match ?

Dans le registre des buteurs potentiels, l’attaque lyonnaise est particulièrement scrutée. Le Géorgien Georges Mikautadze fait figure de principal danger offensif avec une cote de 3,10 pour marquer à tout moment de la rencontre. Le capitaine Alexandre Lacazette le suit de très près à 3,15, confirmant la confiance des bookmakers dans le duo d’attaque de l’OL. Rayan Cherki, dont les qualités techniques pourraient faire la différence dans ce genre de rencontre européenne, complète le podium des potentiels buteurs lyonnais avec une cote de 3,60. Il est considéré comme le joueur le plus susceptible d’être décisif (cote 1,88) et d’offrir une passe décisive (cote 3,10).

Du côté de Manchester United, c’est sans surprise Bruno Fernandes qui est identifié comme la principale menace offensive. Le milieu portugais est crédité d’une cote de 3,55 pour trouver le chemin des filets. Les ailiers et attaquants mancuniens Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund partagent tous deux une cote de 4,10, reflétant l’incertitude quant au choix du titulaire en pointe pour Erik ten Hag. À noter que Bruno Fernandes est également considéré comme le joueur le plus susceptible d’être décisif côté mancunien avec une cote de 2,15, devant Garnacho (2,60) et Hojlund (2,80).

Les Gones devront particulièrement surveiller le Portugais, qui pourrait bien être l’homme clé de cette confrontation européenne avant le match retour prévu la semaine prochaine à Old Trafford.