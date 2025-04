OL, Man Utd… Qui va gagner la Ligue Europa selon Opta ?

Ils ne sont plus que huit en lice et d’ici quelques heures, quatre devront abandonner leurs derniers espoirs. La Ligue Europa avance vers la décision finale, avec l’Olympique Lyonnais pour dernier club français encore qualifié. Les Gones sont à Old Trafford ce jeudi soir, pour affronter Manchester United et tenter de valider le biller pour le dernier carré.

Avec un match nul 2-2 concédé à l’aller au Groupama Stadium, l’OL a encore toutes ses chances. Mais Opta n’y croit pas, le spécialiste des études statistiques présume d’abord des forces du collectif anglais avec presque deux tiers contre un de voir les demi-finales. Et presque 18% de chances de gagner la compétition.

Le ratio est d’un peu moins de 10% pour l’Olympique Lyonnais qu’Opta classe sixième sur les huit clubs pouvant encore aspirer à gagner cette Ligue Europa. Ce sont les Basques de l’Athletic Bilbao qui concentrent, ce jour et à ce stade du tournoi, les meilleures chances de s’imposer à l’arrivée, à plus que le quart.

Ahead of the quarter-final second leg matches tonight, who are the favourites for the UEFA Europa League in 2024-25 according to the Opta supercomputer?

