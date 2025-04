Un ex du Barça et de l’AS Monaco à la direction sponsoring de Legends

De nouvelles fonctions pour Juli Ferré Nadal.

La filiale espagnole de Legends, entreprise spécialisée dans la gestion d’expériences et services pour l’industrie du sport et du divertissement, renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée d’un profil expérimenté. Juli Ferré Nadal vient d’être nommé directeur des sponsorings pour la péninsule ibérique, tel que le révèle l’intéressé sur les réseaux sociaux.

Ce recrutement stratégique intervient après une période de restructuration au sein de l’entreprise qui avait conduit au départ de 48 employés, dont plusieurs cadres, suite au ralentissement des activités liées au stade Santiago Bernabéu. Le nouveau dirigeant aura pour mission principale de développer les stratégies commerciales des clients de Legends, notamment la vente des droits de naming des stades, la commercialisation des espaces publicitaires dans les enceintes sportives, ainsi que la négociation de partenariats pour les équipements sportifs et les événements de divertissement.

Passé par le Barça puis l’AS Monaco pendant deux ans et demi

Juli Ferré Nadal possède un long CV dans l’univers du marketing sportif. Il dirigeait récemment Fuse, l’agence spécialisée en marketing sportif et divertissement lancée l’année dernière par Omnicom Media Group. Auparavant, il avait occupé le poste de responsable des partenariats globaux du FC Barcelone entre 2013 et 2017, avant de devenir directeur commercial et marketing de l’AS Monaco jusqu’à la crise du Covid-19.

Parmi les clients actuels de Legends en péninsule ibérique figurent notamment le CF Intercity, le FC Porto, le Real Madrid, le Getafe CF, le FC Barcelone et le Séville FC.