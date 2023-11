Mbappé 3e, les 10 maillots de footballeurs les plus vendus dans le monde

Jude Bellingham est la star du moment et ça se vérifie sur les maillots vendus à son nom.

Le jeune milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, a été le joueur dont le maillot s’est le plus vendu en Europe en octobre, selon la société de vente en détail en ligne Fanatics rapportés par AS. Il est suivi par Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Bellingham est en pleine forme cette saison, avec 13 buts marqués en autant de matchs pour le Real Madrid. Il a également été élu meilleur jeune joueur du monde lors du gala du Ballon d’Or.

Les 10 maillots de footballeurs les plus vendus : 10. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Jude Bellingham domine les ventes de maillots, Mbappé sur le podium

Cette première place dans le classement des ventes de maillots est une nouvelle preuve de la popularité croissante de Bellingham, qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Outre Bellingham, sept joueurs de Premier League figurent dans le top 10 des ventes de maillots en Europe en octobre : Marcus Rashford (Manchester United), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) et Vinícius Júnior (Real Madrid).

Ni Cristiano Ronaldo ni Messi dans ce palmarès qu’ils ont longtemps trusté

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne figurent pas dans le top 10 des ventes de maillots en Europe. Les deux légendes du football ne jouent plus sur le continent européen, et leur popularité semble décliner. L’émergence de jeunes joueurs comme Bellingham, Haaland et Mbappé est le signe d’une nouvelle génération de stars du football. Ces joueurs sont déjà très populaires auprès des fans, et il est probable qu’ils domineront le monde du football pendant de nombreuses années à venir.