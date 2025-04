Juventus. La crytpo Tether augmente sa participation dans l’actionnariat

L’actionnaire minoritaire de la Juventus augment sa participation.

La société de cryptomonnaies Tether renforce sa présence au sein de la Juventus Turin. Le spécialiste des stablecoins vient de porter sa participation dans le capital du club italien à 10,12%, franchissant ainsi le seuil symbolique des 10% d’actionnariat.

Cette montée en puissance intervient seulement deux mois après son entrée initiale à hauteur de 8,2% dans le capital du géant de la Serie A, propriété historique de la famille Agnelli. Si le montant de cette nouvelle opération n’a pas été dévoilé, elle illustre clairement les ambitions à long terme de Tether dans l’univers du football.

Un engagement « à long terme » de Tether à la Juve

Dans un communiqué, l’entreprise souligne que « cette investissement reflète l’engagement sur le long terme de Tether envers l’avenir de la Juventus et sa conviction dans la valeur intrinsèque et le potentiel de croissance du club. » La société de cryptomonnaies, dont la capitalisation atteint le billion de dollars, ambitionne de créer des synergies inédites entre sport et technologie.

Tether, qui investit également massivement dans l’intelligence artificielle, la biotechnologie et les réseaux sociaux, entend apporter « une valeur sans précédent » au club turinois en ouvrant « de nouvelles voies de monétisation » et en élargissant « sa portée mondiale à travers les continents. »

L’entreprise n’exclut pas de poursuivre sa progression dans l’actionnariat et a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour participer aux futures recapitalisations du club, tout en évoquant la possibilité d’une représentation au sein du conseil d’administration.