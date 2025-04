OM : Les couleurs des 3 maillots pour la saison prochaine

Les futurs maillots de l’OM commencent à se dévoiler.

Du bleu. Forcément. Et déclinées à plusieurs sauces. Voilà pour de premières révélations qui concernent les trois prochains maillots – le domicile, l’extérieur et le third – que Puma produit au bénéfice de l’Olympique de Marseille.

Du bleu à toutes les sauces pour l’OM

Le bleu est le fil conducteur aux trois pièces tel que l’annonce le compte Öpaleak sur le réseau social X. A la maison, c’est toutefois le blanc qui dominera et sera teinté de bleu ciel en couleur secondaire. C’est ici du classique incontournable pour une tunique principale de l’Olympique de Marseille. Devenu classique aussi le logo en bleu doublé de doré, pour le nom du club et son étoile du titre en Ligue des champions.

Une version du logo qui se retrouve aussi sur le modèle third. Celui, si tout va bien pour Roberto De Zerbi et ses hommes d’ici la fin de la saison, les Marseillais porteront sur les pelouses de la prochaine saison de la Ligue des champions. Ce third est un mix de deux bleus, en bleu marine et bleu gris. Deux autres bleus enfin, un foncé et un ciel, habilleront le modèle extérieur du maillot 2025-2026 de l’OM.