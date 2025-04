PSG – OGC Nice. Prédictions du match selon les bookmakers

Le PSG et l’OGC Nice s’affrontent ce vendredi en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France depuis la 28e journée, accueille l’OGC Nice ce week-end pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Si les Parisiens n’ont plus rien à jouer au niveau national, autrement quand même que de finir la saison invaincus, les Niçois, actuellement 5e du championnat, sont toujours en lice pour une qualification européenne, voire une place sur le podium. Analyse des pronostics et des cotes proposées par les bookmakers pour cette rencontre.

Sans surprise, les bookmakers voient le PSG s’imposer à domicile face aux Aiglons. La cote d’une victoire parisienne est établie à 1,58, ce qui représente une probabilité implicite de 94% selon les opérateurs. Le match nul est coté à 4,55 (4% de probabilité), tandis qu’une victoire niçoise s’affiche à 4,80.

Concernant le score exact, les bookmakers estiment que le résultat le plus probable sera un match nul 1-1, proposé à la cote la plus basse de 8,05. Une victoire parisienne 2-0 (9,05) ou 1-0 (10) figure également parmi les scénarios privilégiés. Un match nul plus prolifique à 2-2 est coté à 11,80, tandis qu’une victoire 3-0 du PSG est à 12. Le match nul 0-0 apparaît comme beaucoup moins probable avec une cote élevée de 21. En cas de victoire surprise des Niçois, les bookmakers privilégient un 1-2 (cote de 14), le 0-1 étant proposé à 18,50 et le 0-2 à 30.

Le PSG devrait poursuivre sa série d’invincibilité

Du côté parisien, Ousmane Dembélé apparaît comme le buteur le plus probable avec une cote de 1,99. Il est suivi par Gonçalo Ramos (2,26) et Bradley Barcola (2,42). Pour ce qui est des passes décisives, Dembélé et Barcola sont tous deux proposés à 3,92, tandis que Ramos est à 6,85. Dans le camp niçois, c’est Terem Moffi qui est considéré comme la principale menace offensive avec une cote de 3,60 pour marquer à tout moment. Gaëtan Laborde (3,70) et Evann Guessand (3,80) sont également vus comme des buteurs potentiels. Pour les passes décisives, Laborde et Guessand sont tous deux à 6,85.

En résumé, les opérateurs de paris sportifs anticipent une rencontre maîtrisée par le PSG, possiblement avec un score de 1-0 ou 2-0. A tout le moins, les Parisiens devraient poursuivre leur série d’invincibilité, face à un OGC Nice qui tente d’accrocher l’Europe pour la saison prochaine, sinon le podium final en Ligue 1.