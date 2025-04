OL. Le sponsor majeur sur le maillot prolonge cinq ans de plus

L’Olympique Lyonnaios continuera d’afficher la marque « Fly Better » d’Emirates, jusqu’en 2030.

L’Olympique Lyonnais et la compagnie aérienne Emirates ont officialisé ce vendredi 25 avril la prolongation de leur partenariat pour une durée de cinq années supplémentaires. Alors que le contrat initial arrivait à expiration d’ici quelques semaines, les deux parties ont trouvé un accord qui liera désormais le club rhodanien et la compagnie basée à Dubaï jusqu’au 30 juin 2030.

Bien que le montant exact de cette nouvelle entente n’ait pas été dévoilé, le précédent contrat signé en 2020 rapportait environ 20 millions d’euros par an aux Gones. Cette prolongation témoigne de la solidité des relations entre l’OL et la compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis. Laquelle était auparavant, un commanditaire majeur sur le maillot du PSG.

Emirates, qui restera le sponsor principal du club avec son logo « Fly Better » sur les maillots de match et d’entraînement, bénéficiera d’une visibilité importante au Groupama Stadium ainsi que de divers avantages marketing et droits d’hospitalité. La compagnie aérienne poursuivra également ses actions auprès des jeunes supporters lyonnais, notamment via le programme d’Escort Kids.

Une bonne nouvelle pour les finances de l’OL

« Nous partageons des valeurs d’excellence, d’engagement communautaire et d’innovation », déclare par communiqué Boutros Boutros, Vice-Président Exécutif Communication Corporate, Marketing et Marque chez Emirates, soulignant l’importance de ce partenariat qui renforce également l’ancrage de la compagnie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où elle opère depuis 2012. Pour John Textor, propriétaire de l’OL et CEO d’Eagle Football Group, cette prolongation permettra d’explorer « les nombreuses opportunités qui s’offrent » aux deux entités, renforçant une « relation de confiance » établie depuis maintenant plusieurs saisons.

Cette extension est aussi une bouffe d’oxygène pour un club étriqué financièrement, que la Direction nationale de contrôle et de gestion a mis sous la pression d’une relégation à la fin de la saison, si les comptes ne sont pas redressés.