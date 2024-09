OL, Real, Milan… Ce que Emirates paie aux clubs que la compagnie sponsorise

Emirates est une compagnie aérienne très présente sur les maillots de grands clubs européens, parmi lesquels celui de l’OL.

L’Olympique Lyonnais devrait normalement être le prochain, car le temps avance vite vers l’échéance du contrat. Depuis 2020, Emirates est le sponsor à l’avant des maillots des joueurs de l’Olympique Lyonnais et le contrat, signé pour cinq ans, se terminera au terme de cette saison 2024-2025. Sauf donc, à ce qu’il soit étendu.

Le contrat d’Emirates avec l’OL s’achève cette saison

En l’espèce, il rapporte l’équivalent de 20 millions d’euros annuels au club lyonnais, il est à ce titre l’un des plus valorisés des clubs que la compagnie aérienne de Dubaï sponsorise. Emirates a de la présence dans tous les grands championnats européens, elle est le commanditaire d’un club par pays, excepté l’Allemagne depuis la fin de son partenariat avec Hambourg SV.

Le deal avec le Real Madrid a la plus forte valorisation

Récemment, c’est avec Benfica qu’elle a prolongé jusqu’en 2029, à hauteur de 8 millions d’euros par an. Son contrat maillot le plus cher est celui qui lie Emirates au Real Madrid, ensemble depuis 2011, la collaboration actuelle vaut près de 70 millions d’euros par an au bénéfice du club champion d’Europe.

Arsenal en Premier League anglaise et l’AC Milan en Serie A italienne complètent le podium des deals de clubs les plus chers pour la marque, à respectivement 58,5 et 30 millions annuels. Avec une nuance qui concerne Arsenal, car Emirates est aussi le naming du stade des Gunners, moyennant une quinzaine de millions d’euros en plus.

