PSG. L'(heureux) propriétaire de la Rolls Royce à 800 000€ identifié

C’est Lucas Hernandez qui a reçu la nouvelle Rolls Royce Spectre Mansory.

Nous l’avions évoquée sur Sportune au mois de février dernier, quand elle lui a été livrée depuis l’Allemagne où il l’a commandé, jusqu’à sa résidence francilienne. L’exceptionnelle Rolls Royce Spectre a désormais un nom pour propriétaire : le défenseur international français du Paris SG, Lucas Hernandez.

C’est donc lui, le défenseur de 29 ans, anciennement joueur du Bayern Munich, l’heureux acquéreur de cette automobile au raffinement aussi poussé que son prix est élevé. La Rolls Royce Spectre est la toute première version électrique née des usines du prestigieux constructeur britannique. Celle de Lucas Hernandez va encore plus loin dans la démesure, car elle est passée entre les mains expertes du préparateur allemand Mansory.

Une Rolls Royce revisitée par le préparateur Mansory

De carbone intégrale et tout en cuir à l’intérieur, cette Rolls Royce Spectre est totalement revisitée de la jupe aux bas de caisse, en passante par les jantes et même les poignées, pour lui conférer un look plus sauvage et une allure de sportive. L’intérieur aussi est repensé selon les désirs du propriétaire, en l’espèce pour Lucas Hernandez, des touches de bleu tiffany, qui se mêlent à l’élégance du noir de la carrosserie extérieure.

Il faut compter plus ou moins 800 000 euros pour un tel bijou, ce qui en fait probablement l’un sinon le véhicule le plus cher du football français.