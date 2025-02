PSG. L’incroyable nouvelle Rolls Royce à 700 000€ d’un joueur du PSG

Aussi exceptionnel que cher le nouveau bolide d’un joueur du PSG.

L’histoire ne dit pas qui est l’heureux élu dans le collectif de Luis Enrique. Simplement a-t-on appris qu’un joueur du Paris SG a reçu depuis l’Allemagne et livrée à domicile, après shooting promotionnel devant le Parc des Princes, une nouvelle voiture possiblement la plus exceptionnelle et la plus chère d’un joueur sur le parking des Parisiens un jour d’entraînement au nouveau campus de Poissy.

C’est une Rolls Royce Spectre musclée et revisitée par Mansory, qui dans cette configuration approche sinon dépasse les 700 000 euros. La rencontre entre la première version électrique du prestigieux constructeur britannique et le célèbre préparateur allemand donne naissance à une création d’exception. Mansory a métamorphosé ce coupé de luxe en lui offrant une cure de jouvence axée sur le carbone. Le capot, entièrement réalisé dans ce matériau noble, donne le ton d’une transformation qui se veut à la fois élégante et performante.

Du carbone, du cuir et une folie automobile au bonheur d’un joueur du PSG

L’habitacle n’est pas en reste avec une sellerie intégrale en cuir sur-mesure, sublimée par des inserts en carbone savamment disposés. Le volant sport, alliance de cuir et de carbone, illustre parfaitement cette fusion des matériaux. Une atmosphère particulière est créée par un éclairage LED intégré aux panneaux de porte et au tableau de bord, mettant en valeur les détails raffinés de l’habitacle, même dans l’obscurité.

Pour parfaire cette transformation, Mansory propose deux jeux de jantes forgées et polies, disponibles en 23 et 24 pouces. Ces roues imposantes soulignent le caractère exclusif de cette Spectre. Au bonheur de son nouveau propriétaire.