RC Lens. Les salaires des Sang et Or cette saison 2024-2025

Contraint financièrement de rentrer dans le rang, le RC Lens.

Joseph Oughourlian a joint le geste à la parole. Inquiet pour le futur du foot français en général et de son club en particulier, l’actionnaire majoritaire et président du RC Lens a promis à la tribune publique de réduire les dépenses courantes, à tous les niveaux. Et évidemment sur les salaires des joueurs.

Ce fut donc chose faite dès le commencement de la saison 2024-2025 en cours, selon les estimations du journal L’Equipe, dans son enquête annuelles sur les salaires de la Ligue 1, la masse salariale du RC Lens est en baisse d’une trentaine de millions d’euros. Passée l’euphorie du retour en Ligue des Champions et de recrutements ambitieux, le club artésien est désormais contraint de resserrer ses cordons de la bourse.

Des réductions forcées qui pourraiennt s’intensifier

Le mercato a donc été le théâtre de cette mue financière. Neuf joueurs gagnant plus de 100 000 euros mensuels ont quitté le navire, parmi lesquels le capitaine Brice Samba ou le transfert le plus cher de l’histoire du club, Elye Wahi. La cession de ces neuf a rapporté l’équivalent de 124 millions d’euros en indemnités sur les transferts.

Ce changement de cap forcé intervient après des années de rêve européen. Le RC Lens, qui avait habitué ses supporters à jouer les premiers rôles en Ligue 1, navigue désormais en eaux plus calmes. La perspective de devoir « dégraisser » à nouveau à l’été 2025 plane déjà, notamment contraint par la baisse des droits TV de la Ligue 1, que le Racing n’a jamais caché redouter.

Ainsi sur un an, d’après les estimations de L’Equipe, le salaire moyen au RC Lens a baissé de 19%, passant de 81 500 euros brut mensuels à 66 000 euros désormais.

Les salaires des joueurs du RC Lens cette saison 2024-2025

Mbala Nzola = 200 000 €/mois

Facundo Medina = 200 000 €/mois

Nampalys Mendy = 120 000 €/mois

Martín Satriano = 120 000 €/mois

Ruben Aguillar = 120 000 €/mois

Angelo Fulgini = 110 000 €/mois

Jonathan Gradit = 110 000 €/mois

Wesley Saïd = 110 000 €/mois

Adrien Thomasson = 110 000 €/mois

Florian Sotoca = 110 000 €/mois

Anass Zaroury = 110 000 €/mois