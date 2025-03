Qui sera sur le podium final de Ligue 1 selon les bookmakers ?

L’OM recule mais reste en embuscade pour une place sur le podium final de la Ligue 1.

Au coeur de la 27e journée de Ligue 1, la course au podium s’intensifie derrière un PSG intouchable, qui pourrait d’ailleurs être sacré champion dès la prochaine journée en cas de victoire contre Angers SCO. Mais qui accompagnera le club de la capitale sur ce podium tant convoité ? Les bookmakers ont leur idée sur la question.

D’après les cotes proposées par les opérateurs de paris sportifs, l’AS Monaco fait figure de grand favori pour terminer parmi les trois premiers avec une cote très basse de 1,25. Cette valorisation traduit une quasi-certitude des analystes quant à la présence des Monégasques sur le podium final.

L’ASM et l’OM favoris derrière le PSG

L’Olympique de Marseille n’est pas loin derrière avec une cote de 1,30, confirmant que les Phocéens sont également bien partis pour s’assurer une place d’honneur en cette fin de saison. Le duo Monaco-Marseille semble donc solidement installé dans les projections pour accompagner le Paris SG.

La bataille s’annonce en revanche beaucoup plus féroce pour la dernière place moins sur le podium que la qualification aux barrages de la prochaine Ligue des champions. L’OGC Nice apparaît comme le troisième favori avec une cote de 4,00, mais les Aiglons sont suivis de près par le LOSC Lille (5,00) et l’Olympique Lyonnais (6,00). Les bookmakers estiment qu’ils peuvent encore jouer les trouble-fêtes.

Plus loin dans la hiérarchie des pronostics, le RC Strasbourg (25) et le RC Lens (200) semblent avoir abandonné leurs chances selon les spécialistes du marché. La cote élevée attribuée aux Sang et Or illustre à quel point leur présence sur le podium relèverait désormais du miracle sportif.