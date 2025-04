Stade Rennais. Les Pinault poursuivent leur chute au classement des fortunes mondiales

La fortune de la famille Pinault a fondu de 31% sur un an.

L’état de grâce semble passé. Après s’être considérablement valorisé au sortir de la crise de la Covid, l’empire commercial de François Pinault et sa famille traverse des zones plus troubles depuis deux ans. Ce mercredi 2 avril, Forbes a publié son classement annuel des personnalités les plus riches sur la planète.

L’estimation qui concerne les propriétaires du Stade Rennais en Ligue 1 est à la baisse de 31% sur un an, avec une fortune qui passe de 31,6 milliards de dollars en 2024 à 26,7 milliards (24,7 mrd€). Elle était de 40,1 milliards de dollars en 2023 et jusqu’à 42,3 milliards en 2021, au plus haut jamais atteint au palmarès de Forbes.

Moins 39 places au nouveau classement 2025

En novembre dernier, Bloomberg, l’autre groupe financier spécialiste de l’évaluation des richesses avait sorti les Pinault de son top 100 pour la première fois depuis 2012. Forbes n’en est pas loin, puisque le magazine les classe 93e en 2025, contre la 54e place un an plus tôt et la 32e, en 2023.

Dans un sujet consacré aux propriétaires de clubs sportifs les plus riches cette année – Forbes la classe 6e, mais ne concentre son palmarès que sur les équipes élites, excluant de fait les Arnault au Paris FC -, il est ironiquement souligné à propos de la famille bretonne qu’en 27 ans sous sa gouvernance, le Stade Rennais n’a jamais gagné en Ligue 1. Elle a plus de réussite dans ses autres affaires liées au groupe Keiring, largement présent dans l’univers du luxe et de la représentation.