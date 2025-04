Cristiano Ronaldo a un nouveau et controversé garde du corps

Le nouveau garde du corps de Cristiano Ronaldo a notamment servi en Afghanistan.

Face à des menaces croissantes et une surexposition de sa vie privée, Cristiano Ronaldo a récemment pris la décision de renforcer son équipe de sécurité. La star portugaise d’Al-Nassr a remplacé ses deux gardes du corps habituels par Cláudio Miguel Vaz, un expert en sécurité à la réputation grandissante mais au style radicalement différent.

Vaz, qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Iworkasyoursecurity », possède une formation paramilitaire et a forgé son expérience dans les quartiers difficiles du Portugal. Sa carrière a débuté en assurant la protection d’artistes urbains dans des zones sensibles, notamment celle du controversé rappeur NGA, avant d’attirer l’attention de sportifs de haut niveau.

Un garde du corps jugé plus « agressif » que le précédent

C’est d’ailleurs sur recommandation de plusieurs internationaux portugais comme Rafael Leão et Gelson Martins que Ronaldo aurait fait appel à ses services, tel que l’explique le journal sportif, Marca. Toutefois, ce changement ne fait pas l’unanimité dans l’entourage du quintuple Ballon d’Or, qui s’inquiète de l’image plus « intimidante et agressive » véhiculée par ce nouveau garde du corps, en décalage avec le style de vie et l’image publique du joueur.

Un incident récent lors d’un déplacement de Georgina Rodriguez à la Semaine de la Mode de Paris a notamment fait polémique. Une vidéo devenue virale montre le nouveau garde du corps utilisant une lampe torche pour empêcher les photographes de prendre des clichés de la compagne de Ronaldo, un comportement jugé excessivement agressif par de nombreux internautes.

Malgré ces critiques et alors que l’Arabie saoudite est considérée comme l’un des pays les plus sûrs au monde, le couple semble satisfait de ce changement qu’il estimait nécessaire pour préserver sa tranquillité.