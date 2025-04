Ballon d’or 2025. Ce que sera le classement final selon les bookmakers

La course au Ballon d’or 2025 s’accélère cette semaine avec la Ligue des champions.

C’est une semaine décisive qui s’ouvre, une de plus, dans la course à l’attribution au trophée du Ballon d’or 2025. Tout peut bien sûr se passer d’ici au mois d’octobre et la révélation du nouveau lauréat, après l’Espagnol de Manchester City Rodri dont on sait, puisqu’il est longuement blessé, qu’il ne défendra pas son titre.

Mais la Ligue des champions est clairement l’une des plus belles vitrines pour tous les prétendants, de surcroît dans les années impaires, sans compétition internationale majeure pour forcer la décision dans l’été. A ce stade déjà bien avancé de la saison 2024-2025, deux Français sont en ballotage plutôt favorable chez les bookmakers. C’est assez rare pour être souligné.

La remontada d’Ousmane Dembélé

L’un, que Kylian Mbappé, est même le favori du moment, avec une cote de sacre à 3. Il la partage avec son rival brésilien du FC Barcelone, Raphinha. Quant à Ousmane Dembélé, il signe de loin la plus belle progression dans la hiérarchie des cotes sur le début de l’année civile.

Il n’était même pas cité au commencement de cet exercice et voilà qu’à la faveur d’un premier trimestre 2025 tonitruant de sa part, il pointe désormais comme l’un des plus sérieux outsiders, sachant que Mohamed Salah qui le devance, n’a plus la Ligue des champions pour forcer la décision. La faute au Paris Saint-Germain d’un certain… Ousmane Dembélé.

Ce que sera le classement final du Ballon d’or 2025 selon les bookmakers

Kylian Mbappé = 3,00

Raphinha = 3,00

Mohamed Salah = 6,00

Ousmane Dembélé = 8,00

Lamine Yamal = 9,00

Robert Lewandowski = 13,00

Pedri = 13,00

Vinícius Jr. = 15,00

Harry Kane = 15,00

Jude Bellingham = 26,00

Virgil van Dijk = 41,00

Alexander Isak = 51,00

Cole Palmer = 81,00

Federico Valverde = 61,00

Florian Wirtz = 61,00

Erling Haaland = 61,00

Rodrygo Goes = 61,00

Jamal Musiala = 51,00

Pablo Martin Gavi = 51,00

Lautaro Martínez = 51,00

Antoine Griezmann = 81,00

Dani Olmo = 81,00

Julián Alvarez = 81,00

Antonio Rüdiger = 121,00

Viktor Gyökeres = 151,00

William Saliba = 151,00

Bernardo Silva = 151,00

Bukayo Saka = 151,00

Martin Ødegaard = 151,00

Trent Alexander-Arnold = 151,00

Serhou Guirassy = 151,00