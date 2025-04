PSG. Finale de la Ligue des champions 2025 : La billetterie est ouverte

L’Allianz Arena du Bayern Munich accueillera la finale de la Ligue des champions 2025.

Alors que les quarts de finale de la Ligue des champions 2025 s’apprêtent à débuter, avec le Paris Saint-Germain comme dernier représentant français face à Aston Villa, l’UEFA vient d’ouvrir la billetterie pour la grande finale qui se déroulera le 31 mai prochain à la Football Arena de Munich.

38 700 places disponibles, le reste pour les clubs finalistes

L’instance européenne a lancé la mise en vente des précieux sésames jusqu’au 11 avril à 11h00 (heure française). Sur les 64 500 places que compte l’enceinte bavaroise, 38 700 seront disponibles pour les supporters et le grand public. Chacune des deux équipes finalistes se verra attribuer un quota de 18 000 billets.

Pour les amateurs souhaitant assister à cet événement majeur du football européen, la billetterie ne fonctionnera pas selon le principe du premier arrivé, premier servi. Un tirage au sort sera effectué à l’issue de la période de candidature pour déterminer les heureux élus, qui pourront alors acquérir jusqu’à deux billets dans la catégorie assignée.

Trois catégories de prix pour la finale de la Ligue des champions

Conformément à sa politique « Fans First », l’UEFA propose plusieurs catégories de prix. Les places les plus accessibles, à 70€, seront exclusivement réservées aux supporters des clubs finalistes. Les autres catégories affichent des tarifs nettement plus élevés : 180€ pour la catégorie 3, 650€ pour la catégorie 2 et 950€ pour les meilleures places en catégorie 1. Les spectateurs en situation de handicap bénéficient d’un tarif spécial à 70€, incluant un billet gratuit pour un accompagnateur.

La distribution des billets s’effectuera via l’application mobile officielle UEFA Mobile Tickets, permettant de télécharger, transférer ou assigner un billet à tout moment. L’UEFA rappelle que la revente ou le transfert non autorisés sont strictement interdits et entraîneront l’invalidation des billets concernés.

Cette ouverture de la billetterie pour la finale de la Ligue des champions s’inscrit dans un calendrier qui comprend également la mise en vente des billets pour les finales de l’Europa League (21 mai à Bilbao) et de la Conference League (28 mai à Wrocław).