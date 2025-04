McIlroy, DeChambeau… Les 10 golfeurs les mieux payés en 2025

Rory McIlroy est sur le podium des golfeurs qui gagnent le plus.

Dans un contexte de « guerre froide » persistante entre le PGA Tour et le circuit LIV Golf, les grands gagnants sont sans conteste les joueurs eux-mêmes. Les dix golfeurs les mieux rémunérés de la planète ont engrangé l’impressionnante somme de 611 millions de dollars en 2024 d’après le cumul calculé par Sportico, un montant combinant prize-money, primes, contrats publicitaires et diverses sources de revenus.

Le grand vainqueur de cette bataille financière est l’Espagnol Jon Rahm qui, avec 105,8 millions de dollars, surpasse de peu l’Américain Scottie Scheffler (104,3 millions). Rahm, recruté fin 2023 par LIV Golf contre un bonus de signature historique estimé à 300 millions de dollars, a touché sa première tranche de 50 millions en 2024, tout en remportant le classement général du circuit dissident et son bonus de 18 millions.

Près de 80 M$ pour McIlroy avant le Masters d’Ugusta

De son côté, Scheffler, resté fidèle au PGA Tour, a réalisé une saison exceptionnelle avec neuf victoires, dont le Masters, et a accumulé 76,3 millions de dollars en gains et primes diverses. Une performance qui lui a permis de s’installer au sommet du classement mondial pendant 99 semaines consécutives, s’approchant du record de Tiger Woods.

Le podium est complété par Rory McIlroy avec 79,8 millions de dollars, dont 45 millions issus de ses contrats publicitaires, les plus lucratifs du golf actuel après ceux de Tiger Woods. Ce dernier, malgré une activité sportive réduite, se classe quatrième avec 62,1 millions, essentiellement grâce à ses revenus hors parcours (52 millions). En tête ce dimanche du Masters d’Augusta, l’Irlandais McIlroy va briguer la prime de 4,2 millions de dollars du vainqueur.

Le top 10 est réparti équitablement entre les joueurs du PGA Tour et ceux de LIV Golf, confirmant l’impact financier majeur de la concurrence entre les deux circuits. La part des gains sportifs dans ces revenus atteint 67%, un ratio inédit dans l’histoire du golf professionnel.

Xander Schauffele (55,8 millions) complète le top 5 après une année mémorable marquée par ses victoires au PGA Championship et à l’Open britannique. Collin Morikawa et Tyrrell Hatton partagent la sixième place avec 43,1 millions chacun, suivis par Joaquin Niemann (41,9 millions), Bryson DeChambeau (37,8 millions) et Brooks Koepka (37,1 millions).

La guerre des circuits a provoqué une inflation sans précédent des dotations : le PGA Tour a distribué près de 680 millions de dollars en 2024, tandis que LIV Golf continue d’offrir des bourses régulières de 25 millions par tournoi. Une situation qui profite clairement aux joueurs de l’élite mondiale, comme en témoigne le nombre de golfeurs figurant parmi les 100 sportifs les mieux payés de la planète : ils sont désormais neuf, contre seulement quatre avant le lancement de LIV Golf.

Les 10 golfeurs les mieux payés du monde en 2025

Brooks Koepka = 37,1 M$

Bryson DeChambeau = 37,8 M$

Joaquin Niemann = 41,9 M$

Tyrrell Hatton = 43,1 M$

Collin Morikawa = 43,1 M$

Xander Schauffele = 55,8 M$

Tiger Woods = 62,1 M$

Rory McIlroy = 79,8 M$

Scottie Scheffler = 104,3 M$

Jon Rahm = 105,8 M$