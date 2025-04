Cristiano Ronaldo. Ses pourboires à 20 000€ !

La générosité de Cristiano Ronaldo révélée.

Cristiano Ronaldo est un sportif très riche. Mais il sait aussi se montrer généreux. Le Corriere dello Sport rapporte ces jours derniers qu’en 2018, suite à l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Russie contre l’Uruguay, Cristiano Ronaldo s’était accordé des vacances bien méritées en Grèce pour se ressourcer loin des projecteurs.

Le champion portugais avait jeté son dévolu sur Costa Navarino, un complexe hôtelier de luxe situé dans le Péloponnèse, où il séjourna pendant dix jours avec sa famille et ses proches. Si la beauté des plages et le cadre idyllique ont certainement contribué à sa bonne humeur, c’est surtout la qualité du service qui semble avoir marqué le footballeur.

2 000 € de pourboires à dix employés de l’hôtel

Selon les médias grecs, CR7 aurait laissé un pourboire royal au personnel de l’établissement. Les dix employés chargés de s’occuper de sa famille et de les protéger des paparazzis ont chacun reçu 2 000 euros, pour un total impressionnant de 20 000 euros. Un geste particulièrement apprécié par l’équipe du resort qui a exprimé sa gratitude : « C’était un honneur et une grande expérience de s’occuper de Cristiano Ronaldo et de sa famille. Un grand merci à Cristiano d’avoir fait partie de notre histoire ».

Cette anecdote, qui refait surface alors que se profile un renouvellement de contrat astronomique avec son club saoudien d’Al-Nassr, illustre la façon dont la star utilise parfois sa fortune pour récompenser ceux qui l’entourent, loin des terrains de football.