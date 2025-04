Nicolas de Tavernost nouveau DG de LFP Média. Sa 1re réaction

LFP média a un nouveau patron en la personne de Nicolas de Tavernost.

Cela se murmurait depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : après Benjamin Morel écarté dans l’hiver, LFP média, la régie commerciale de la Ligue a un nouveau patron. Et par n’importe lequel puisque le Comité de Supervision de la société commerciale vient de nommer Nicolas de Tavernost au poste de Directeur Général, une désignation stratégique pour l’avenir des droits TV du football hexagonal.

Fort de ses 37 années passées à la tête du Groupe M6, qu’il a transformé en acteur majeur de la télévision française, Nicolas de Tavernost apporte une double expertise précieuse. Son parcours est également marqué par une expérience concrète dans le football en tant qu’ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux (1999-2018), période durant laquelle le club au scapulaire a conquis plusieurs titres majeurs dont le championnat de France 2009.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de prendre la direction de LFP MÉDIA. Mon ambition est de collaborer étroitement avec l’ensemble des clubs professionnels français et CVC », a déclaré le nouveau dirigeant dans le communiqué officiel, évoquant sa volonté de travailler « au développement et à la réussite des championnats français. »

L’épineuse mission de (re)négocier les droits TV de la Ligue 1

De son côté, Vincent Labrune, Président de la LFP, a souligné la mission prioritaire confiée à son nouveau directeur général : « valoriser pleinement le football professionnel français et construire, dès maintenant, la meilleure solution de diffusion pour notre championnat la saison prochaine, dans un esprit de dialogue avec l’ensemble des acteurs. »

Diplômé de Sciences Po Bordeaux et titulaire d’un DES de droit public, Nicolas de Tavernost, également vice-président de CMA Médias et du Conseil d’Administration de GL Events, prendra ses fonctions prochainement. Il aura la lourde tâche de gérer l’épineux dossier des droits TV de la Ligue 1 et de la suite à donner ou pas, avec l’actuel titulaire majoritaire des droits, le groupe DAZN