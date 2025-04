PSG. Le PSG dépasse le milliard d’euros de dettes

En une saison, la dette du PSG a quasiment doublé pour dépasser le milliard d’euros.

Certes, le Paris SG a réalisé un nouveau record de chiffre d’affaires en 2024, à presque 808 millions d’euros du produit de l’exploitation, c’est-à-dire hors opérations sur le marché des transferts. Certes, aussi, le champion de France a réduit son déficit qui est passé à 60,34 millions d’euros net, au 30 juin 2024, à la faveur d’une meilleure maîtrise des coûts, notamment des salaires (départs successifs de Messi, Neymar et Mbappé).

Mais ces données il est vrai encourageante sur la forme, cachent en fond une réalité plus vertigineuse qui concerne le Paris SG : au bilan de la saison dernière, la dette du club de la capitale a franchi le seuil du milliard d’euros. Très précisément, selon nos calculs à Sportune, elle est de 1 050,303 millions d’euros, évidemment bien supérieure au reste de la Ligue 1.

Une question d’équité sportive avec le reste de la Ligue 1

Dans le détail, le PSG doit rembourser à plus ou moins longue échéance, sans en connaître les spécificités : 114,905 millions de dette financière, 353,504 pour dus sur le marché des transferts et plus d’un demi-milliard d’euros (581,894 M€), sous la forme d’autres dettes.

Le plus remarquable, c’est que le niveau d’endettement du club a quasiment doublé sur le seul exercice 2024, vs le précédent en 2023. C’est principalement le fait du trading qui augmente la dette sur la mutation de plus de 100% sur un an. Si ça n’est pas à proprement inquiétant pour un club propriété d’un état largement solvable, cela pose quand même la question de l’équité sportive, dans un championnat que Paris écrase de tout son poids. Sportif et donc financier.