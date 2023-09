Mondial 2023 de rugby: La liste des 37 sponsors et ce qu’ils rapportent

C’est aussi la Coupe du monde des 37 marques associées à France 2023.

Un gros mois et demi le temps de l’événement, plus toutes les communications en amont. Pour toutes les marques sponsors associées au Mondial 2023 de rugby, septembre est un mois charnière, jusqu’à la grande finale programmée le 28 octobre au Stade de France. L’investissement est notable et varie significativement selon l’échelon que chacune occupe.

Autre niveaux de sponsoring pour le Mondial 2023 de rugby

Il en existe quatre niveaux pour cette Coupe du monde, du plus premium que sont les six « partenaires majeurs », aux moins importants, les neuf « supporters officiels ». Accoler sa marque à France 2023 a un coût certain que Sporsora, le groupement des professionnels du sport business estime dans une étude publiée, entre 15 et 20 millions d’entre eux pour les majeurs, que sont l’entreprise bancaire Société Générale, le spécialiste du conseil en technologie, Capgemini, l’entreprise de paiements et retraits bancaires, Mastecard, le constructeur Land Rover, le brasseur japonais Asahi Breweries et la compagnie aériennes, Emirates.

De 750 000 euros à près de 20 millions d’euros selon le niveau

Les autres investissent environ 6 millions d’euros pour les « sponsors officiels », entre 1,5 et 2,5 millions d’euros, les « fournisseurs officiels » et plus ou moins 750 000 euros, les supporters officiels. Ces montants ne prennent pas en compte les dépenses en plus pour toutes les activations menées en parallèle par chacune des 37 marques concernées.

La liste des 37 sponsors de la Coupe du monde 2023 de rugby

Les partenaires majeurs :

Société Générale, Capgemini, Mastercard, Land Rover, Asahi Breweries, Emirates

Les sponsors officiels :

GMF, GL-Events, Loxam, Orange, Proman, SNCF, Total Energie, Vivendi

Les fournisseurs officiels :

Andros, BKT, Canon, Eden Park, Education First, Geodis, Gilbert, HP, Invivo, LipovitanD, Marcon, Meta, Mitsubishi Electric, Tudor

Les supporters officiels :

All, Aramis rugby, Casino, Koesio, France Pare-Brise, PPA, Groupe RATP, Sage, Volvic