Ligue 2. Le Stade Lavallois prolonge avec Kappa

Quatre ans de plus pour Laval et son équipementier Kappa.

Le mariage entre le Stade Lavallois et l’équipementier italien Kappa se poursuit. Les deux parties viennent d’annoncer la prolongation de leur collaboration jusqu’en 2028, étendant ainsi un partenariat déjà long de plus d’une décennie, initié en 2014.

Cette nouvelle extension de contrat, qui fait suite à un premier renouvellement en 2017, s’inscrit parmi les plus longues collaborations club-équipementier dans l’histoire du football français. À terme, ce seront quatorze années continues pendant lesquelles les « Tangos » auront arboré le logo des deux silhouettes dos à dos.

Un flocage spécial porté face à Grenoble en Ligue 2

Pour marquer l’événement, les joueurs lavallois ont porté un flocage spécial « 2014-2028 » au niveau du col lors de leur dernière rencontre de championnat, soulignant symboliquement l’importance de cet engagement mutuel.

Rémi Garnier, Country Manager France pour Kappa, a exprimé par communiqué sa fierté d’accompagner « ce club emblématique de notre région », mettant en avant « les valeurs qu’il porte » ainsi que « l’engagement durable envers le territoire mayennais ».

Du côté du club mayennais, Laurent Lairy, Président du Stade Lavallois MFC, a souligné l’importance de « travailler en confiance et dans la pérennité » et la volonté commune des deux entités de poursuivre leur « développement et amélioration continue dans une filière textile en pleine mutation ».