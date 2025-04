OM, RC Lens, OGCN. L’évolution du salaire de Jonathan Clauss en Ligue 1

Cinq ans que Jonathan Clauss joue en Ligue 1.

Révélation tardive autant que rapide pour Jonathan Clauss, depuis que le latéral droit a découvert la Ligue 1, à l’âge avancé de 28 ans. Avant cela, le natif de Strasbourg a longtemps traîné ses guêtres et exercé sa profession dans les divisions inférieures du football français (ASPV Strasbourg, Raon-l’Étape, Avranches, Quevilly-Rouen alors en Ligue 2) et allemand (au SV Linx puis à l’Arminia Bielefeld en 2e division).

C’est en 2020 que le RC Lens lui offrira sa chance d’évoluer au plus haut niveau. Il s’y est engagé sur un contrat de trois ans, payé l’équivalent de 50 000 euros brut mensuels, une évolution alors majeure dans sa carrière et une gageur pour le club sang et or alors fraîchement promu dans l’élite. Le Racing n’aura pas à regretter ce renfort. Dès sa première saison, il s’invitera dans l’équipe type de la Ligue 1, puis il confirmera les suivantes, jusqu’à toucher le Graal d’une sélection en équipe de France.

Près de 11 M€ cumulés sur les pelouses de Ligue 1

Courtisé, c’est à l’Olympique de Marseille qu’il va poursuivre sa carrière, dans le cadre d’un transfert à 7,5 millions d’euros (plus 2,5 millions de bonus) et un contrat sur trois ans. A cette occasion, Jonathan Clauss multipliera par 6,6 son salaire mensuel. Sportivement, son bilan sera plus mitigé, poussé vers la sortie au mercato de janvier 2024, il quittera finalement Marseille six mois plus tard au terme de la saison.

Direction l’OGC Nice qui l’embauche sur deux ans (plus un exercice en option), moyennant une indemnité sur le transfert de 5 millions d’euros. Jonathan Clauss a réduit ses émoluments chez les Aiglons, mais il compte parmi les cinq joueurs les mieux payés de son équipe et est un cadre du collectif de Franck Haise, l’homme derrière son éclosion au RC Lens.

Depuis qu’il évolue en Ligue 1, Jonathan Clauss a gagné près de 11 millions d’euros brut en salaires cumulés, moins les bonus individuels et collectifs.