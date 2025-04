Real Madrid – Arsenal. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Les bookmakers n’imaginent pas le Real Madrid capable de renverser Arsenal au point de se qualifier.

Après la défaite cinglante subie à l’Emirates (3-0), le Real Madrid se retrouve dos au mur pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Arsenal. Les Merengues vont devoir réaliser un véritable miracle au Santiago Bernabéu pour rejoindre le PSG en demi-finale. Voici ce qu’imaginent les bookmakers pour cette rencontre cruciale.

Malgré le handicap de trois buts, les opérateurs de paris sportifs continuent de faire confiance au Real Madrid pour ce match retour. Le champion d’Europe en titre est donné favori avec une cote de 1,82, représentant une probabilité implicite de 73% de victoire. Le match nul est proposé à 4,00 (7%), tandis que la victoire d’Arsenal s’affiche à 4,15.

90% de chances qu’Arsenal se qualifie pour les demi-finales

Les bookmakers tablent sur une victoire du Real Madrid, mais pas suffisamment large pour renverser la situation. Les scores les plus probables selon les cotes sont un 2-0 (8,75) ou un 1-0 (9,05) en faveur des Madrilènes. Un score de 3-0, qui permettrait aux hommes de Carlo Ancelotti d’arracher la prolongation, est coté à 13,80. Côté match nul, le 1-1 apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 6,65. Pour une victoire d’Arsenal, les bookmakers privilégient un 1-2 (12,00), qui confirmerait la supériorité des Gunners sur cette double confrontation.

Sans surprise, les bookmakers misent sur les stars offensives du Real pour porter l’espoir d’une remontée. Kylian Mbappé est le buteur le plus probable avec une cote de 2,04, suivi par Vinicius Junior et Endrick, tous deux à 2,82. Côté Arsenal, Bukayo Saka (4,15) semble être la menace principale, devançant Leandro Trossard et Mikel Merino (tous deux à 5,00).

Une qualification qui semble promise aux Gunners

Malgré l’optimisme affiché pour le match retour, les opérateurs du jeu restent réalistes concernant la qualification. Arsenal est largement favori pour rejoindre le PSG en demi-finale avec une cote de 1,10, contre 7,10 pour une remontée historique du Real Madrid. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 90% de chances de qualification selon les probabilités implicites, les Gunners semblent avoir fait le plus dur à l’aller et devraient, sauf miracle madrilène, poursuivre leur aventure européenne cette saison.

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale, les Parisiens ayant éliminé Aston Villa malgré une défaite 3-2 à Birmingham (victoire 3-1 à l’aller).