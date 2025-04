Real Madrid. Adidas réédite deux maillots iconiques du siècle dernier

Deux maillots qui parlent à toute une génération.

Adidas et le Real Madrid ont dévoilé ce jeudi 10 avril 2025 leur nouvelle collection « Bring-Back », une ligne nostalgique qui fait revivre les tenues emblématiques de la saison 1999-2000, marquée par la conquête de la huitième Ligue des Champions du club madrilène.

Cette collection, fruit d’une plongée dans les archives de l’équipementier allemand, propose des répliques fidèles du maillot domicile blanc immaculé et du maillot extérieur noir que portaient les coéquipiers de Raúl lors de leur sacre européen face à Valence à Paris (3-0). Le célèbre survêtement d’époque complète cette ligne rétro.

Le maillot domicile se distingue par son col polo rehaussé de trois bandes dorées, l’inscription « RMFC » sur le devant et les emblématiques trois bandes adidas bleu marine et or sur les manches. Son homologue extérieur arbore la même inscription « RMFC » sur un fond noir élégant avec des bandes dorées sur les manches. Les deux tuniques portent le logo « Teka », sponsor du club à cette époque.

Des légendes madrilènes pour accompagner le reveal

Pour promouvoir cette collection, la marque aux trois bandes a réuni plusieurs légendes merengues ayant porté ces tenues, comme Raúl, Manolo Sanchis, Iker Casillas, Fernando Morientes et Guti. Des gloires plus récentes comme Marcelo et Militão, ainsi que des personnalités madrilènes comme Delantero, DJ Mariio et Juan Bertheau, participent également à la campagne photographiée dans les rues de la capitale espagnole.

Le lancement de la « Real Madrid Bring-Back Collection » s’accompagne d’une vidéo et d’une série de photos diffusées sur les réseaux sociaux d’Adidas Football. Ces pièces collectors seront disponibles dès le 11 avril à 10h00 sur le site internet d’Adidas et auprès de revendeurs sélectionnés.

Cette initiative s’inscrit dans la tendance actuelle des équipementiers à revisiter les maillots iconiques du passé, alliant nostalgie footballistique et style streetwear contemporain.