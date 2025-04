Manchester United – OL. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Après un premier acte enthousiasmant, Manchester United et l’Olympique Lyonnais se retrouvent à Old Trafford.

Après un match aller spectaculaire soldé par un nul 2-2, Manchester United et l’Olympique Lyonnais se retrouvent ce jeudi à Old Trafford pour une place en demi-finale de la Ligue Europa. Les bookmakers ont livré leurs pronostics pour ce duel décisif où tout reste à faire.

Pour ce quart de finale retour, les opérateurs de paris sportifs font logiquement confiance aux Red Devils sur leur terrain. La victoire de Manchester United est cotée à 1,72, représentant une probabilité implicite de 62%. Le match nul se situe à 3,98 (10% de probabilité), tandis qu’une victoire lyonnaise s’affiche à 4,35.

Les bookmakers anticipent un match maîtrisé par les Mancuniens, avec comme scores les plus probables un 2-0 (7,45) ou un 1-0 (8,60) en faveur des hommes d’Erik ten Hag. Ces résultats qualifieraient directement Manchester United pour les demi-finales. Si les deux équipes devaient à nouveau se neutraliser, le score de 1-1 apparaît comme le plus probable avec une cote de 6,45, suivi par le 2-2 à 10,50. Pour une victoire lyonnaise, le scénario d’un 1-2 (11,20) est considéré comme le plus crédible.

1,36 la cote de la qualification de Manchester United

Les bookmakers misent sur le capitaine portugais Bruno Fernandes pour porter l’attaque de Manchester United, avec une cote de 2,88 pour marquer. À ses côtés, l’attaquant danois Rasmus Hojlund est également donné à 2,88, tandis que le jeune prodige Chido Obi-Martin complète le podium des buteurs potentiels à 3,00. Côté lyonnais, c’est le buteur géorgien Georges Mikautadze qui est considéré comme la principale menace offensive avec une cote de 3,40. Le capitaine Alexandre Lacazette le suit de près à 3,60, alors que les jeunes talents Honore Molebe et Enzo Anthony sont donnés à 4,00.

Concernant la qualification pour les demi-finales, les Red Devils sont favoris avec une cote de 1,36, contre 2,88 pour l’OL. Les probabilités implicites donnent donc environ 73% de chances à Manchester United de retrouver en demi-finale le vainqueur de l’opposition entre les Rangers et l’Athletic Bilbao (0-0 à l’aller).