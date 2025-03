Liverpool. Les 1er maillots du retour d’Adidas au club ont fuité

Voilà ce que devraient être les trois maillots accompagnants le retour d’Adidas à Liverpool. – @Footy headlines

Alors que Liverpool a officialisé hier lundi son nouveau partenariat avec Adidas pour équiper le club à partir de la saison 2025-26, les premiers visuels des futurs maillots des Reds circulent déjà sur la toile. Ce contrat d’envergure, estimé à environ 70 millions par an, marque le grand retour de l’équipementier allemand à Anfield. La collaboration débutera officiellement le 1er août 2025, remplaçant Nike après cinq saisons de partenariat.

Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux et le site spécialisé Footy Headlines, le maillot domicile reprendra sans surprise la traditionnelle couleur rouge avec les trois bandes Adidas sur les épaules. Les logos du club, de l’équipementier et du sponsor devraient être en blanc, avec des finitions également blanches sur les manches et le torse.

Rouge et blanc et inversement à l’extérieur

Pour le maillot extérieur, les couleurs seraient inversées : dominante blanche avec des détails rouges, tandis que l’écusson de Liverpool serait encadré dans un bouclier. Mais c’est surtout le possible troisième maillot qui suscite l’enthousiasme des supporters, avec une teinte turquoise qui rendrait hommage aux années 1980, agrémentée de bordures rayées, du logo trefoil Adidas Originals vintage et d’un écusson rétro du club.

Ce partenariat marque le troisième chapitre de la relation entre Liverpool et Adidas, après une première période fructueuse de 1985 à 1996 (trois titres de champion d’Angleterre, trois FA Cup) et une seconde de 2006 à 2012. Bjørn Gulden, PDG d’Adidas, a d’ailleurs souligné que « les maillots portés lors des précédentes collaborations comptent parmi les plus emblématiques jamais créés ».

Le leader actuel de Premier League espère que ce nouveau partenariat apportera autant de succès sportifs que lors de leur première collaboration, tout en satisfaisant une base de supporters mondiale avec des designs alliant tradition et modernité.

