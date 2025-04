Ex PSG. Jean-Claude Blanc change de fonctions

Jean-Claude Blanc n’est plus à la direction de Manchester United. – @INEOS

Jean-Claude Blanc opère un repositionnement stratégique au sein de Manchester United. L’ancien directeur général du Paris Saint-Germain, qui avait rejoint les Red Devils en mai 2024 sous l’égide du groupe Ineos, vient de démissionner de son poste de directeur du club anglais.

Cette réorganisation intervient dans un contexte sportif particulièrement délicat pour Manchester United, actuellement englué à une indigne 14e place en Premier League, bien loin des ambitions affichées par ses nouveaux propriétaires. Toutefois, cette démission ne signifie pas un départ du Français.

Communiqué du club : « Jean-Claude Blanc a quitté son poste d’administrateur, mais il continuera à jouer un rôle actif dans la gestion du club en tant que chef des relations internationales du football et conseiller spécial du conseil d’administration. » [@ChrisWheelerDM] #MUFC pic.twitter.com/NmfWQec6Hk — Manchester United (@MUnitedFR) April 14, 2025

« Un rôle actif dans la gestion du club »

Selon le communiqué officiel publié par le club mancunien, Blanc « continuera à jouer un rôle actif dans la gestion du club » en endossant désormais la double casquette de « chef des relations internationales du football et conseiller spécial du conseil d’administration ». Cette évolution témoigne d’une réorientation de ses missions vers des aspects plus stratégiques et diplomatiques.

Ce changement de cap pour l’ancien dirigeant du PSG (2013-2022) s’inscrit dans la restructuration en cours au sein du club britannique, dont Ineos détient 27,7% des parts et pilote la politique sportive depuis son entrée au capital. Le groupe dirigé par Jim Ratcliffe semble ainsi repositionner ses pièces maîtresses pour tenter de redresser un navire en difficulté.