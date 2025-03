Primes de Gand-Wevelgem 2025, combien gagne le vainqueur ?

Des pavés, au menu de Gand-Wevelgem 2025.

C’est aujourd’hui dimanche 30 mars que se dispute la classique flandrienne Gand-Wevelgem 2025. Une cours qui maintient sa tradition d’offrir une dotation attractive aux meilleurs coureurs de cette épreuve prestigieuse. La plus longue des classiques pavées avant le Tour des Flandres a révélé sa grille de primes pour cette édition.

L’enveloppe globale s’élève à 40 000 euros, répartie entre les 20 premiers coureurs classés à l’arrivée. Le vainqueur empochera la somme conséquente de 16 000 euros, soit 40% du montant total des primes. La dotation diminue ensuite considérablement avec 8 000 euros pour le deuxième et 4 000 euros pour le troisième. Les autres montants sont répartis de façon dégressive : 2 000 euros pour la quatrième place, 1 600 euros pour la cinquième et 1 200 euros pour les sixième et septième positions.

Des primes aux 20 premiers à l’arrivée

Les huitième et neuvième places sont récompensées à hauteur de 800 euros chacune, tandis que les coureurs classés de la 10ème à la 20ème position recevront tous 400 euros.

Cette épreuve, bien que moins exigeante que le célèbre monument flandrien, reste une course particulièrement dynamique qui met en valeur les talents des meilleurs spécialistes des classiques. Au départ cette année figurent notamment Jasper Philipsen, Jonathan Milan, le vainqueur danois de l’an dernier, Mads Pedersen, Tim Merlier, Filippo Ganna, Biniam Girmay ou encore Michael Matthews.

Les primes de Gand-Wevelgem 2025

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e = 1 200 €

7e = 1 200 €

8e = 800 €

9e = 800 €

10e = 400 €

11e = 400 €

12e = 400 €

13e = 400 €

14e = 400 €

15e = 400 €

16e = 400 €

17e = 400 €

18e = 400 €

19e = 400 €

20e = 400 €