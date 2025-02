OM – ASSE. Les prédictions du match selon les bookmakers

L’OM reçoit l’ASSE ce samedi en fin d’après-midi.

Pour la 22e journée du championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (2e) reçoit l’AS Saint-Étienne (16e) dans un duel qui s’annonce déséquilibré selon les opérateurs sportifs de France. Les cotes reflètent clairement la dynamique actuelle des deux équipes.

L’OM assez nettement favori des cotes

La victoire marseillaise apparaît comme le scénario le plus probable avec une cote moyenne de 1,25, tandis que le match nul est proposé à 6,40 et la victoire stéphanoise à 10,00 et plus. Dans le détail des scores exacts, les bookmakers envisagent principalement une victoire par deux buts d’écart pour l’OM.

Le 2-0 (cote 6,00) et le 3-0 (6,60) sont les résultats les plus attendus, suivis du 1-0 (7,00) et du 2-1 (7,30). Un match nul 1-1 est coté à 9,50, tandis qu’une victoire surprise des Verts sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, sur le score de 1-0 est proposée à 9,50.

Mason Greenwood pour trouver les filets

Du côté des buteurs, Mason Greenwood fait figure de favori avec une cote de 1,75. Il devance ses coéquipiers De Lima Luis Henrique (2,05) et Amine Gouiri (2,10). Pour l’AS Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko représente la meilleure chance de marquer avec une cote de 5,50.

Les statistiques suggèrent donc un match maîtrisé par l’Olympique de Marseille, avec une victoire probable sur un score de 2-0 ou 3-0, et Greenwood comme potentiel buteur. Les chances de voir Saint-Étienne créer la surprise au Vélodrome apparaissent très minces selon les opérateurs.