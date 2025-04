LOSC. Cinq attaquants libres en juin pour remplacer Jonathan David

Jonathan David va quitter libre le LOSC. Et si le club lillois le remplacer par un joueur dans la même situation contractuelle ?

Un joueur qui part libre, un autre pour le remplacer à situation identique ? Chaque jour qui nous rapproche de la fin de la saison éloigne un peu plus Jonathan David du LOSC. L’attaquant canadien arrive au bout de son contrat signé sur cinq ans et il est largement convoité pour décider d’un futur qui se dessine inéluctablement pour lui, loin du nord de la France.

Puisque Lille ne percevra pas d’indemnité sur son départ, alors les Dogues pourraient-ils eux aussi lorgner sur le marché des joueurs libres. Des offensifs calibrés pour le club, il s’en compte quelques-uns, mais tous ne sont pas dans un même registre d’axial pur et dur. Comme Krépin Diatta, qui a l’avantage de parfaitement connaître les joutes de la Ligue 1, depuis quatre ans qu’il défend les couleurs de l’AS Monaco.

Quatre joueurs rompus à la Ligue 1 et une star du foot allemand

En parlant de l’ASM, il y aussi Wissam Ben Yedder, le seul qui soit déjà libre dans cette liste détaillée. Annoncé sur le départ vers le championnat iranien, l’international français n’a rien officialisé, mais ses récentes déboires avec la justice lui collent désormais à la peau. D’un international à un autre, il semble acquis qu’Alexandre Lacazette va quitter l’Olympique Lyonnais qui l’a formé et qu’il avait rejoint en 2022 en provenance d’Arsenal. Son salaire est épais pour le LOSC et sa saison en cours est moins convaincante, mais le « Général », demeure un joueur premium pour bien des clubs de l’élite.

Plus cher encore sur le papier, la piste qui mène à Leroy Sané. L’attaquant du Bayern Munich a la nationalité française, mais il n’a jamais joué dans l’Hexagone. Et si sa situation contractuelle le lui permettait ? Enfin, sûrement le plus controversé de tous pour les suiveurs du LOSC, le nom de Florian Thauvin. A 32 ans, il dit ne pas fermer la porte à un retour en Ligue 1, mais à Lille personne n’a oublié le camouflet de son vrai-faux transfert en 2013 quand, alors qu’il s’était engagé et qu’il était attendu par les Dogues, il a soudainement renoncé pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il n’a finalement jamais porté le rouge maillot du club lillois.