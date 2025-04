Le Real Madrid a gagné sur tous les terrains de la Ligue des champions 2024.

Et à la fin, c’est le Real Madrid qui gagne. Sur le rectangle vert, en finale aux dépens du Borussia Dortmund. Et financièrement, tel que le révèle la grille de répartition de la compétition que nous avons consulté et dont voici ci-dessous, le condensé intégral.

Le champion d’Europe sportif a gagné 137,795 millions d’euros, au cumul de tous les critères de la répartition : prime de participation, bonus à la performance, classement au coefficient et droits de l’audiovisuel. Cela représente un peu moins de 7% du prize money total à 2 078 653 000 euros versé par l’UEFA qui organise le tournoi.

Trois clubs français engagés, deux qualifiés pour la phase finale

Trois clubs français ont disputé cette édition 2023-2024, mais l’Olympique de Marseille a échoué à se qualifier en phase préliminaire. Le club phocéen a néanmoins gagné un peu plus de 6 millions pour sa double confrontation perdue face au Panathinaikos FC. Le Paris SG, demi-finaliste, peut se consoler d’avoir gagné financièrement plus que le Borussia Dortmund qui l’a éliminé, au jeu notamment des droits TV et du classement au coefficient. Le RC Lens enfin approche les 50 millions d’euros, c’est-à-dire l’équivalent de la moitié de son budget annuel.

Ensemble, les clubs français cumulent 177,117 millions d’euros, soit 8,5% du pot total de la compétition.

Classement complet des primes de la Ligue des champions 2024

1. Real Madrid CF = 138,795 M€

2. Paris Saint-Germain = 122,444 M€

3. Borussia Dortmund = 120,748 M€

4. FC Bayern München = 120,404 M€

5. Manchester City = 110,446 M€

6. FC Barcelone = 98,394 M€

7. Arsenal FC = 94,035 M€

8. Club Atlético de Madrid = 92,959 M€

9. SSC Napoli = 70,162 M€

10. RB Leipzig = 66,277 M€

11. FC Inter Milan = 66,298 M€

12. FC Porto = 65,061 M€

13. S.S. Lazio = 61,544 M€

14. Manchester United = 60,748 M€

15. F.C. Copenhague = 58,084 M€

16. Seville FC = 50,771 M€

17. PSV Eindhoven = 50,517 M€

18. Real Sociedad de Fútbol = 50,097 M€

19. AC Milan = 48,554 M€

20. RC Lens = 48,369 M€

21. FC Shakhtar Donetsk = 47,061 M€

22. SL Benfica = 44,759 M€

23. FC Salzbourg = 42,164 M€

24. Feyenoord = 36,799 M€

25. Celtic FC = 36,462 M€

26. Newcastle United FC = 34,409 M€

27. SC Braga = 33,001 M€

28. Galatasaray A.Ş. = 31,085 M€

29. BSC Young Boys = 30,097 M€

30. FC Union Berlin = 28,158 M€

31. Étoile rouge de Belgrade = 26,477 M€

32. Royal Antwerp FC = 21,858 M€

33. Olympique de Marseille = 6,304 M€

34. Rangers FC = 5,753 M€

35. Panathinaikos FC = 5,054 M€

36. AEK Athens FC = 5,054 M€

37. Maccabi Haifa FC = 5,054 M€

38. Molde Fotballklubb = 5,054 M€

39. Raków Częstochowa = 5,054 M€

40. Servette FC = 0,375 M€

41. SK Sturm Graz = 0,439 M€

42. FK TSC Bačka Topola = 0,187 M€

43. KRC Genk = 0,202 M€