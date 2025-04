OL. Malick Fofana signe avec Jay-Z

Malick Fofana change de représentants

Malick Fofana, 19 ans, vient de quitter son agence DW Sports Management pour rejoindre Roc Nation Sports Brazil, la branche sportive de l’empire commercial fondé par le célèbre rappeur américain Jay-Z, selon une information révélée par Le Progrès.

Cette décision marque un tournant significatif pour l’ailier de l’Olympique Lyonnais, considéré comme la révélation lyonnaise de la saison. Arrivé cet hiver en provenance de La Gantoise, Fofana s’est rapidement imposé dans le onze rhodanien avec des statistiques flatteuses : six réalisations en Ligue Europa et un bilan de quatre buts et quatre passes décisives en championnat.

L’agence qui conseille aussi le Marseillais Luis Henrique

En rejoignant l’écurie de Jay-Z, le Belge intègre une agence prestigieuse qui représente déjà plusieurs stars mondiales du football, dont Vinicius Jr (Real Madrid) et son compatriote Kevin De Bruyne (Manchester City). À noter que le Marseillais Luis Henrique figure également parmi les athlètes défendus par cette structure.

Ce changement d’agent soulève inévitablement des questions quant à l’avenir du joueur au sein du club lyonnais, même si aucun mouvement n’est imminent. Actuellement éloigné des terrains depuis le 16 mars en raison d’une blessure au genou, Fofana prépare visiblement aussi son futur en dehors du rectangle vert.