Adrien Rabiot. L’évolution de son salaire en carrière

Adrien Rabiot s’est engagé jusqu’en 2026 avec l’OM, mais ira-t-il cette fois au bout de son contrat ?

Tout l’Olympique de Marseille s’inquiète de savoir quel futur se réserve Adrien Rabiot. Car le milieu international français, si précieux pour son club depuis qu’il l’a rejoint trahit en ce moment des signes légitimes d’agacements face à la performance de ses coéquipiers, lui qui garde un niveau de constance remarquable, même (surtout) dans l’adversité.

Pour s’engager avec l’OM, lui que l’on a annoncé pourtant partout ailleurs, le tout jeune trentenaire (depuis le 3 avril) a consenti à des efforts sur son salaire, de l’ordre du demi-million d’euros l’estimation mesuelle de sa part fixe, hors bonus. Il s’est engagé sur un bail de deux ans, mais il ne s’en cache pas : il est venu à Marseille pour jouer la Ligue des champions. Sans quoi, il pourrait s’en aller avant même la fin de son contrat. Ce serait une première pour lui.

Adrien Rabiot est un électron libre

Car Rabiot est un électron libre. Libre, comme sa manière de s’engager avec les clubs successifs, depuis le Paris SG qui l’a formé jusqu’à l’Olympique de Marseille aujourd’hui, en passant par la Juventus Turin pendant cinq ans. C’est avec le club de la Vielle Dame qu’il a signé son plus gros contrat sur une durée de cinq ans, payé l’équivalent de 745 000 euros brut mensuels.

Il n’y a qu’avec le PSG et une fois seulement, qu’il a prolongé en carrière. C’était en 2014, deux ans après avoir signé un premier contrat chez les professionnels. Pour l’occasion, il a multiplié par sept son salaire, mais il refusera ensuite toutes les propositions que lui formulera le Paris Saint-Germain. Cela donnera naissance à un différent devenu mémorable entre l’employeur et son employé, le PSGT décidant de mettre à l’écart son joueur qui assumera la sanction et la situation sans broncher.

L’évolution du salaire d’Adrien Rabiot en carrière