Tadej Pogacar est au rendez-vous de Paris-Roubaix 2025.

L’Enfer du Nord s’apprête accueille ce dimanche 13 avril 2025 un invité de marque pour sa 122e édition. Tadej Pogacar, une semaine après son triomphe sur le Tour des Flandres, s’élancera pour la première fois sur les pavés mythiques de la course face à un Mathieu van der Poel déterminé à prendre sa revanche. Pour voir ce très attendu Paris-Roubaix 2025 en direct streaming et pour tout le monde, il faudra se brancher sur France 3, chaîne et site web.

Suivez Paris-Roubaix 2025 en direct streaming

Après deux confrontations majeures déjà cette saison, le duel entre les deux champions entre dans son troisième acte. Le Slovène, vainqueur du Tour des Flandres la semaine dernière, et le Néerlandais, qui s’était imposé plus tôt sur Milan-San Remo, se retrouvent sur un terrain qui devrait particulièrement convenir à Van der Poel, tenant du titre.

Le duel Pogacar – Van der Poel en vedette

La participation de Pogacar constitue l’attraction principale de cette édition. Le leader de l’UAE Team Emirates, qui n’avait jamais pris part à la « Reine des classiques », a déjà fait sensation lors des reconnaissances en établissant des temps record sur les secteurs pavés, confirmant sa capacité d’adaptation exceptionnelle à tous les terrains.

Le départ sera donné à 11h10 depuis Compiègne. Les coureurs parcourront ensuite 259,7 kilomètres, dont 54,3 kilomètres de pavés répartis en 29 secteurs, avant de rejoindre le vélodrome de Roubaix où l’arrivée est prévue entre 17h03 et 17h35 selon les estimations des organisateurs. Le moment clé de la course devrait intervenir aux alentours de 15h avec le passage de la redoutable Trouée d’Arenberg, secteur pavé cinq étoiles long de 2,3 kilomètres qui provoque traditionnellement une première sélection décisive.

France TV couvre l’intégralité de l’événement

Les amateurs de cyclisme bénéficieront d’une couverture extensive de l’événement sur plusieurs chaînes. Eurosport proposera l’intégralité de la course avec une prise d’antenne dès 10h30, également disponible sur la plateforme Max.

France Télévisions déploiera un dispositif complémentaire avec une diffusion fractionnée: France 3 retransmettra le départ de 10h50 à 11h30, puis reprendra la diffusion à partir de 13h jusqu’à l’arrivée. Entre 11h30 et 13h, les téléspectateurs pourront basculer sur France 4 pour ne rien manquer de la course. Cette édition 2025 s’annonce particulièrement ouverte, avec d’autres prétendants comme Mads Pedersen, Wout van Aert ou encore le Français Christophe Laporte, qui tenteront de s’immiscer dans le duel au sommet entre les deux grands favoris.