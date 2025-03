Top 14. Ce que sera le classement final selon les prédictions de Sports4cast

Un bon en avant pour anticiper l’issue du classement final de la saison régulière du Top 14.

Alors que la saison du Top 14 aborde son dernier virage avec 18 journées déjà disputées, la société Sports4cast vient de publier ses prédictions sur l’issue finale du championnat. Et selon ces projections, c’est bel et bien le Stade Toulousain qui devrait terminer en tête de la phase régulière.

Les Rouge et Noir semblent avoir pris un avantage décisif sur leurs poursuivants. L’Union Bordeaux-Bègles occuperait la deuxième place, tandis que le RC Toulon compléterait le podium. Ces trois équipes semblent solidement ancrées dans le haut du tableau, avec une légère progression dans leurs cotes respectives.

La remontada du Racing 92 ?

La quatrième place reviendrait au Stade Rochelais, malgré une baisse significative de sa cote. Castres complèterait le top 5, confirmant sa bonne dynamique actuelle avec une hausse de 0,3 point. La lutte pour la dernière place qualificative directe pour les phases finales s’annonce particulièrement serrée.

Le Racing 92 réaliserait la plus belle progression du classement pour s’emparer de la sixième position, devançant ainsi Lyon et Clermont qui subiraient un léger recul. Dans la seconde moitié du tableau, le Stade Français et Bayonne conserveraient leurs positions actuelles, tandis que Montpellier et Pau pourraient respirer en assurant leur maintien sans trop de frayeur.

La bataille pour éviter la relégation serait âprement disputée entre Perpignan et le promu Vannes. Malgré une progression encourageante dans sa cote, le club breton ne parviendrait pas, selon ces prédictions, à échapper à un retour immédiat en Pro D2.

Ces projections reflètent non seulement les performances actuelles des équipes, mais intègrent également divers facteurs comme le calendrier restant, la forme du moment et les confrontations directes à venir. Reste maintenant à voir si la réalité du terrain confirmera ces prévisions mathématiques.

Ce que sera le classement final du Top 14 selon les prédictions de Sports4cast

1. Toulouse

2. Bordeaux

3. Toulon

4. La Rochelle

5. Castres

6. Racing 92

7. Lyon

8. Clermont

9. Stade Français

10. Bayonne

11. Montpellier

12. Pau

13. Perpignan

14. Vannes