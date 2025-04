Les clubs de la Ligue Europa 2024 se sont partagés un peu moins d’un demi-milliard d’euros.

Ils étaient deux – le Stade Rennais et le Toulouse FC – qualifiés d’office pour le tournoi, l’Olympique de Marseille les a rejoint au coup d’envoi, puis le RC Lens en cours de route. Voilà pour les équipes françaises de la Ligue Europa la saison dernière, une compétition qu’a remporté sportivement l’Atalanta Bergame et financièrement, son adversaire en finale, le Bayer Leverkusen.

Le champion d’Allemagne a perçu 41,229 millions d’euros, sur la base de tous les critères de la répartition de l’UEFA : bonus de participation, primes aux résultats, classement au coefficient et versement du marketpool. Sur un prize money total de 475,647 millions d’euros, le Bayer Leverkusen en concentre 8,7%.

Fortunes diverses pour les clubs français

Demi-finaliste du tournoi, l’Olympique de Marseille n’est que le sixième sur les primes, mais le club phocéen complète ses revenus avec sa participation au tour préliminaire de la Ligue des champions. Moyennant quoi il passe alors devant Liverpool, à 27,962 millions d’euros, d’après le classement complet des primes de la Ligue Europa que nous avons consulté à Sportune.

Un tournoi aux revenus marginaux pour le RC Lens, qui s’expliquent par la très brève expérience des Nordistes dans la compétition (éliminé au tour de barrage pour les huitièmes de finale) et parce que les Lensois ont surtout gagné beaucoup (beaucoup) plus par ailleurs, dans la plus clinquante Ligue des Champions. Un barrage qui a aussi été fatal au Toulouse FC et au Stade Rennais, qui bouclent leur édition de la Ligue Europa au coude à coude sur les primes gagnées.

Classement complet des primes de la Ligue Europa 2024

1. Bayer 04 Leverkusen = 41,229 M€

2. Atalanta BC = 33,938 M€

3. Liverpool FC = 26,803 M€

4. AS Rome = 25,851 M€

5. SC Fribourg = 24,545 M€

6. Olympique de Marseille = 21,658 M€

7. Brighton & Hove Albion = 21,298 M€

8. Villarreal CF = 21,006 M€

9. West Ham United FC = 19,111 M€

10. Real Betis Balompié = 14,215 M€

11. Rangers FC = 14,131 M€

12. Sporting Clube de Portugal = 13,838 M€

13. Molde FK = 13,706 M€

14. SK Slavia Prague = 13,243 M€

15. AC Sparta Prague = 11,596 M€

16. Stade Rennais FC = 11,829 M€

17. AFC Ajax = 11,771 M€

18. BK Häcken = 11 637

19. Toulouse FC = 11,145 M€

20. Olympiacos FC = 9,961 M€

21. Raków Częstochowa = 8,960 M€

22. Servette FC = 8,074 M€

23. R. Union Saint-Gilloise = 7,689 M€

24. LASK = 7,537 M€

25. AEK Athens FC = 7,380 M€

26. SK Sturm Graz = 7,222 M€

27. Panathinaikos FC = 6,439 M€

28. Maccabi Haifa FC = 6,197 M€

29. AC Milan = 6 043 M€

30. FK TSC Bačka Topola = 5,931 M€

31. FC Sheriff Tiraspol = 5,696 M€

32. Aris Limassol FC = 5,422 M€

33. SL Benfica = 4,104 M€

34. Galatasaray A.Ş. = 1,276 M€

35. BSC Young Boys = 1,128 M€

36. Feyenoord = 1,210 M€

37. RC Lens = 0,851 M€

38. Qarabağ FK = 0,780 M€

39. SC Braga = 0,631 M€

40. FC Shakhtar Donetsk = 0,566 M€